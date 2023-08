Nach Blitzstart verblasste Draßburgs Elan

Leobendorf - Draßburg 3:1. Die Gäste starteten couragiert ins Spiel, nahmen den Schwung der letzten Wochen mit und belohnten sich bereits nach fünf Minuten dafür. Florian Krutzler kam nach einem Querpass an den Ball und zog ab - 1:0. Allerdings schien die rasche Führung den Hausherren den Weckruf zu versetzen, denn die Niederösterreicher übernahmen in der Folge das Kommando. Oliver Pranjic traf nach einer knappen Viertelstunde nur den Pfosten, hatte danach noch eine gute Torszene. Und nach 21 Minuten zappelte der Ball dann im Draßburger Netz - unglücklich, weil Samuel Antalek den Ball ins eigene Tor ablenkte. Leobendorf blieb in der Folge das aktivere Team und legte noch vor der Pause nach. Pranjic traf nach Vorlage von Marco Hofer.

Die zweite Halbzeit gehörte zu Beginn Draßburg, Leobendorf kam nach gut einer Stunde aber wieder besser rein, Heimtrainer Sascha Laschet reagierte auch personell – er brachte Luka Mirkovic für Dusan Lazarevic. Der SVL verabsäumte es in dieser Phase, den Deckel draufzumachen und ließ das Match – vorerst – offen. So blieb Außenbahnspieler Pranjic der Schlussakkord vorbehalten, der sich mit seinem dritten Saisontreffer (86.) nicht nur an die Spitze der Torschützenliste setzte, sondern seinem SVL auch endgültig die Tabellenführung besorgte. Keinem anderen Ostliga-Team gelangen zum Start zwei Siege, Leobendorf hält als einzige Mannschaft bei sechs Punkten nach zwei Matches.

Statistik

SV Leobendorf- ASV Draßburg 3:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (5.) Krutzler, 1:1 (21., Eigentor) Antalek, 2:1 (42.) Pranjic, 3:1 (86.) Pranjic.

Gelbe Karten: Pranjic (83. Foul), Hofer (29. Unsportlichkeit), Viertl (76. Foul); Markovic (29. Unsportlichkeit), Antalek (11. Unsportlichkeit), Nikolic (71. Foul), Grubesic (82. Foul).

SR: Pilar.- Leobendorf, 240.

Leobendorf: Schwaiger; Hauer, Bartholomay, Fischer, Lechner (88. Shousha); Viertl, Lazarevic (61. Mirkovic); Hofer (88. Jaindl), Sahanek, Pranjic (88. Aliloski); Miesenböck (77. Stift).

Draßburg: Aineter; Sinabel, Pester, Antalek, Markovic; Erhardt, Muratcehajic (64. Lemut); Schimandl, Marth (64. Nikolic), Krutzler; Meier (77. Grubesic).