Sportlich hat der Corona-bedingte Abbruch des Spieljahrs die Neusiedler Regionalliga-Mannschaft nicht so hart getroffen wie wirtschaftlich. Als Elfter war man zwar in Bezug auf den Klassenerhalt noch nicht in sicheren Gewässern, aber zumindest in einer passablen Ausgangslage. „Ich bin überzeugt, dass wir am Ende auch sportlich in der Liga geblieben wären“, so Spielertrainer Sascha Steinacher, dem jetzt sein Hospitieren in München kurz vor dem Rückrunden-Beginn zu Gute kommt. NSC-Manager Stranz: „Sascha hat viel mitgenommen, was den Jungs jetzt in Bezug auf Heimtraining hilft. Da macht er wirklich tolle Arbeit.“

Entwarnung bezüglich des NSC-Fortbestands kann Stranz noch nicht geben. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht ehrlich und seriös“, meint der 31-Jährige. „Es ist schwierig, eine Vorbereitung zu planen in der aktuellen Situation“, führt Stranz fort. Mit der Kaderplanung will man in Neusiedl dennoch Anfang Mai beginnen: „Auch wenn wir nicht wissen, wann genau es für uns weitergeht.“

„Fiktives Spiel ist eine effektive Hilfe“

Der volle Fokus liegt deshalb bereits seit Wochen auf Neusiedls Kampf ums Überleben: „Ich bin ein wenig enttäuscht, dass es so lange dauert, bis man konkrete Infos bekommt, wie, wann und mit welchen Förderungen man vom Bund rechnen kann“, so Stranz. Davon wird beim NSC viel abhängen —

letztendlich vielleicht sogar die Zukunft des Vereins. Und in der hätte es am 29. August einen möglichen weiteren finanziellen Baustein für die Seestädter gegeben. Da hätte am Neusiedler Sportplatz die Ö3-Disco stattfinden sollen. Allerdings endet das Verbot für Großveranstaltungen erst am 31. August, Neusiedl muss dieses Event, das mit Sicherheit viele Euros in die angeschlagene Vereinskasse gespielt hätte, absagen.

Und deshalb erinnert Stranz noch einmal an das fiktive Heimspiel gegen den Wiener Sport-Club am 30. April: „Das ist der einfachste und effektiveste Weg unseren Club zu unterstützen. Jeder Euro hilft. Unser Plan ist dann am 30. Juni, wenn wir die Höhe der Förderungen wissen, eine Rechnung zu machen. Dann kann man sagen, auf welchem Weg wir sind.“