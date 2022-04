Nächster Halt für den ASV Draßburg: Bruck an der Leitha

Werbung

Der ASV Draßburg hat gerade intensive Tage. Die englische Woche begann für die Mannschaft von Trainer Dalibor Kovacevic nicht optimal – die Draßburger verloren daheim gegen das Team Wiener Linien Elektra 0:3. „Es war kein guter Auftritt von uns, da haben wir uns zuletzt in Leobendorf oder auch gegen den FC Marchfeld nicht wirklich gut präsentiert“, meinte der Draßburger Trainer Kovacevic.

Nur wenig Zeit gab es für sein Team zum Verschnaufen – drei Tage später stand schon am Ostermontag das Viertelfinalspiel im BFV-Cup auwärts beim Burgenlandliga-Klub Horitschon am Programm. Dort mühte sich der ASV, bei dem der eine oder andere Spieler zum Zug kam, der zuletzt nicht so viel Spielzeit erhielt, dann zu einem 4:2-Sieg und zog in die Runde der letzten vier ein. Schon am Freitag geht aber der Liga-Alltag für Philipp Puchegger und Co. weiter. Der Gegner: ASK Bruck an der Leitha.

Gute Erinnerungen an das letzte Duell mit Bruck

An das Hinspiel hat man in Draßburg besonders gute Erinnerungen. Es war einer der drei Saisonsiege. Mit 4:0 setzten sich die Burgenländer damals durch. Einer, der damals traf, ist für das Spiel bei den Niederösterreichern allerdings fraglich.

Patrick Handler leitete im Herbst mit seinem frühen Tor den Sieg gegen Bruck ein. Zu Wochenbeginn war Handler noch krank, genau so wie Defensivspieler Philipp Eichberger. Beide sind für das Duell fraglich. Definitiv nicht mit zum nächsten Halt Bruck an der Leitha fährt Goalie Marcel Spanraft, der an Bronchitis leidet.

„Das war der größte Tiefpunkt, seit ich in Bruck bin“, erinnert sich Trainer Mario Santner nur ungern an das Herbsterlebnis in Draßburg zurück. „So etwas darf nicht wieder passieren. Das war eine unterirdische Leistung, die wir dort abgeliefert haben“, hofft Santner auf eine Besserung im nächsten Anlauf.

Seine Mannschaft geht moralisch gestärkt ins Rennen. Immerhin ist man fünf Partien in Folge ungeschlagen. „So etwas ist immer wichtig für den Kopf“, weiß er, dass diese Konstanz beflügeln kann. Das Ganze wird aber wohl ohne Flügelflitzer Andre Necina passieren. Das Energiebündel hat sich im Match gegen Stripfing eine Bänderverletzung zugezogen. „Schaut nicht sehr gut aus“, befürchtet Santner einen längeren Ausfall. Dafür könnte Michael Lechner rechtzeitig fit sein.