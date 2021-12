Neo-Neusiedl-Trainer Rapp: „Da ist viel Qualität drin“

Mit Ritzing und Parndorf war der UEFA Pro-Lizenz-Trainer bereits in der Regionalliga Ost – jetzt ist Stefan Rapp wieder zurück in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs. Und dort nimmt sich der Neo-Coach auch viel vor für das Frühjahr. So richtig Überblick verschaffen will sich der Wahl-Neusiedler in den kommenden Wochen: „Weil ich eigentlich nur ein Spiel im Herbst gesehen habe – und das war gegen den Wiener Sport-Club. Das Tempo und das Niveau waren sehr ansprechend.“

Ganz genau hinsehen will Rapp dann auf seine Mannschaft ab 11. Jänner, wenn er Kapitän Patrick Kienzl und Co. zum Vorbereitungsstart bittet. Davor haben die Spieler aber bereits ein Heimprogramm zu absolvieren. Rapp: „Ich weiß, dass in der Mannschaft viel Qualität drin ist und auch talentierte Junge. Im Detail fehlt mir aber noch der tiefe Einblick. Den gibt es dann im Zuge der Vorbereitung.“ Und da könnte der Coach auch noch den einen oder anderen Neuzugang zusätzlich in den Kader bekommen: „Da sind wir schon jetzt dran, den Kader zu ergänzen. Die Transferperiode geht bis 31. Jänner, wir starten knapp drei Wochen vorher mit dem Mannschaftstraining. Da hat man dann noch ein wenig Zeit, falls irgendwo Bedarf ist.“ Wobei der 49-Jährige festhält: „Im Winter ist es nicht so leicht, einen guten Spieler zu bekommen. Und wenn man einen Transfer tätigt, dann muss der weiterhelfen und Sinn machen.“ Sinn macht auf jeden Fall auch das Trainergespann Stefan Rapp und Norbert Pammer.

Jetzt etwas zu prognostizieren wäre reines Raten. Klar ist, es soll am Ende schon ein einstelliger Tabellenplatz sein. stefan rapp Neo-Trainer SC Neusiedl am See

Zweiterer bleibt weiterhin Co-Trainer. „Wir kennen uns, haben auch gemeinsam in Parndorf gearbeitet. Das passt sehr gut“, so Rapp. Nicht mehr operativ am Trainingsplatz steht Günter Gabriel, der sich als Sportlicher Leiter wieder voll und ganz der strategischen Ausrichtung widmet. Neu im Regionalliga-Trainerteam ist neben Rapp auch Tormann-Trainer Michael Jausner. Manuel Ehn, der bislang die Neusiedler Torhüter coachte, geht in die zweite Reihe Richtung NSC 1b. Genauso wie der bisherige Cheftrainer Marian Tomcak. Der wird im Duo mit Christian Staffler, der für Videoanalysen und Individualtraining zuständig ist, das 1b-Team der Neusiedler trainieren. Der bisherige 1b-Trainer Thomas Achs und Neusiedl/See gehen hingegen ab sofort getrennte Wege.

„Ich kann mit dem Rad zum Training fahren“

Sehr erfreut über das Engagement von Rapp zeigt sich auch Neusiedls Manager Lukas Stranz: „Wir haben mit Stefan schon mehrmals gesprochen, wollten ihn schon einmal holen. Jetzt hat es geklappt. Wir sind sehr froh, dass wir ihn nun bei uns haben.“ Die Ziele für das Frühjahr will das neue Trainerteam vorerst noch nicht exakt formulieren, nur so viel: „Jetzt etwas zu prognostizieren wäre reines Raten. Klar ist, es soll am Ende schon ein einstelliger Tabellenplatz sein. Wenn es noch weiter Richtung Norden geht, dann umso besser“ so der einstige Bundesliga-Kicker, der auch das Forcieren der Youngsters in den Blickpunkt stellt: „Die Entwicklung junger Spieler, das Heranführen an die Kampfmannschaft und ihnen sukzessive Spielzeit zu geben sind Keypoints aus meiner Sicht.“ Zusätzlich angenehm für den Trainer, der seit einigen Jahren bereits in Neusiedl/See wohnt: „Dass der Platz jetzt quasi vor der Haustüre liegt, ist Weltklasse. Ich kann mit dem Rad zum Training fahren. Das ist dann auch gleich gut für die Umwelt.“