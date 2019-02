BVZ: Wann und warum hast du dich für den SVM entschieden?

Walther Urban: Der erste Kontakt kam im April 2018 zustande, als ich einen Anruf von Kevin Pauschenwein bekam. Nach einem ersten, guten Gespräch lud er mich zu einem Probetraining ein. Im Sommer klappte es aufgrund diverser Umstände noch nicht, aber der Kontakt blieb aufrecht. Zum Ende der Wintertransferzeit konnten wir uns nun auf einen Wechsel einigen.

Walther Urban, Neo-Stürmer der SVM Amateure (l.), hier mit seinem neuen Coach Markus Schmidt. | SV Mattersburg

Wie ist dein erster Eindruck nach den ersten Einheiten?

Es war etwas etwas komplett Neues. Die Eindrücke bislang sind überwiegend positiv. Ich konnte erkennen, woran ich arbeiten muss, um mein Spiel effektiver zu gestalten. Im ersten Match gegen Horitschon kam ich zur Halbzeit ins Spiel und konnte gleich mein erstes Tor erzielen.

Wie intensiv und umfangreich ist das Training als Neuzugang?

Bei Sportunion Mauer hatten wir drei Trainings pro Woche, bei Mattersburg fünf. Die Intensität ist ganz anders, aber ich freue mich auf diese Challenge.

Lässt sich dein alter Verein mit deinem neuen Klub hinsichtlich Spielanlage vergleichen?

Nein. Bei den Mattersburg Amateuren spielen wir ein Offensivpressing, um den Gegner nicht mal ins Spiel kommen zu lassen. Bei Sportunion Mauer wollten wir aus einer gesicherten Abwehr heraus agieren.

Wie lauten deine kurzfristigen Ziele bei den SVM Amateuren?

Ich will mich auf ein gutes Fitnesslevel bringen, mich an das Umfeld gewöhnen und mich mit guten Leistungen in die Mannschaft spielen. Alles Weitere wird man dann sehen, wie es sich entwickelt.

Wann ist der Wunsch Profifußballer zu werden in dir gereift?

Jeder, der Fußball spielt, hofft, eines Tages einen Profivertrag zu bekommen. Aber von nix kommt nix. Hinter dem Ganzen stecken viel Arbeit und Leidenschaft. Nachdem ich schon sehr früh in der Kampfmannschaft von Sportunion Mauer Erfahrungen sammeln durfte, waren damals meine Ziele in der „Ersten“ von Mauer zu spielen und in der Stadtliga Fuß zu fassen. Das erste Jahr mit 16 war mit zwölf Toren und fünf Assists richtig erfolgreich. Der erste Doppelpack gelang mir einen Tag vor meinem 17. Geburtstag gegen Wiener Linien beim 3:1-Sieg gegen den späteren Meister. Dann kamen natürlich auch Gedanken, dass mehr daraus werden könnte.

Wie lautet im Falle des Falles der berufliche Plan B?

Ich liebe es, mit Kindern und jungen Leuten zu arbeiten und würde gerne in diese Richtung gehen, um Kindern Spaß am Sport zu vermitteln. Außerdem kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ins Sportmarketing einzusteigen, sofern sich die Chance ergeben sollte.

Wie intensiv hast du den SV Mattersburg bislang verfolgt?

Klar habe ich mich — speziell nachdem das Angebot aus Mattersburg kam — näher mit dem Verein beschäftigt. Der Herbst war aus meiner Sicht ziemlich gut von den Amateuren, vor allem wenn man bedenkt, dass die Mannschaft sehr jung war.

Wie siehst du die Entwicklung der Amas in der laufenden Vorbereitung und was erwartest du von der Rückrunde?

Es ist einiges drinnen. Mit Ebreichsdorf und Mauerwerk haben wir gleich zu Beginn sehr schwere Spiele. So wie ich die Mannschaft aber bis jetzt erlebt habe, werden wir in beiden Spielen einen Fight liefern.

Interview: Alfred Wagentristl