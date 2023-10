Neusiedl empfängt einen angezählten Gegner

Neusiedl – Leobendorf; Samstag, 16 Uhr. Der NSC empfängt zum ungewohnten Samstag-Termin Leobendorf – Tabellenachter gegen Tabellenneunter. Beide Teams gehen nicht gerade mit einer Erfolgsserie ins Spiel. Neusiedl holte aus den letzten fünf Ligaspielen nur einen Sieg, Leobendorf ist gar seit sieben Partien sieglos – zu viel für Trainer Sascha Laschet.

Der musste vor dem Neusiedl-Spiel seinen Trainerstuhl räumen (siehe linke Seite). Für den NSC war Leobendorf zumindest in der Vergangenheit kein unangenehmer Gegner. Aus den letzten acht Duellen gab es nur eine Niederlage, aus den letzten vier Spiele holte man zwei Siege und zwei Remis. Punkten ist auch diesmal wieder angesagt: „Wir wollen nach der Niederlage in Marchfeld jetzt wieder anschreiben, um den Abstand nach hinten zu halten und am ersten Drittel dranzubleiben“, so Trainer Stefan Rapp, der diesmal wieder auf Defensiv-Allrounder Lukas Gatti setzten kann.

Der 21-Jährige kommt von seiner Gelb-Sperre retour. Dafür wird Matus Vlna, der zuletzt nach 38 Minuten ausgetauscht werden musste und die Nacht im Spital verbrachte, vorerst nicht dabei sein. Auch bei Marcel Toth heißt es nach wie vor warten. Der Routinier ist immer noch angeschlagen.