Neusiedl gelingt Sensation

NEUSIEDL – STRIPFING 2:1. Erwartungsgemäß machte Stripfing gleich von Beginn weg Dampf, klopfte nach nicht einmal 60 Sekunden bereits an der Führung an, der Pfosten rettete für die Hausherren. Die erste Minuten gehörten auch in der Folge dem Tabellenführer, der erste Torjubel aber den Hausherren. Die überstanden die druckvolle Anfangsphase Stripfings schadlos und schlugen dann eiskalt zu. Kapitän Patrick Kienzl profitierte von einem schweren Schnitzer der Gäste. Der Ball landete vor Kienzl, der vor dem Stripfinger Goalie eiskalt blieb. Und auch wenn in der Folge Stripfing mehr im Ballbesitz war, agierten die Heimischen clever. So richtig gefährlich wurde der Tabellenführer nicht. Und nach einer halben Stunde wurde es dann wieder heiß im Stripfinger Strafraum. NSC-Goalgetter Matus Paukner scheiterte noch beim ersten Versuch, der zweite zappelte im Netz – 2:0 für die Seestädter. Es roch bereits nach der großen Sensation. Postwendend zeigte der Leader aber seine Qualität, Torjäger Darijo Pecirep schloss einene sehenswerten Konter perfekt ab und machte das Spiel nur eine Minute nach dem zweiten Neusiedler Treffer wieder spannend.

NSC blieb konzentriert

Der NSC zeigte sich nach dem Seitenwechsel weiter leidenschaftlich und verlangte dem Meisterkandidaten alles ab, hatte sogar zweimal das 3:1 am Fuß. Manuel Holzmann (54.) schoss knapp drüber und der eingewechselte Konstantin Breuer ließ nach 70 Minuten eine Top-Gelegenheit aus. So blieb das Spiel bis zur 90. Minute offen, musste die Elf von Trainer Stefan Rapp die eine oder andere heikle Situation noch überstehen. 80. Minute: Stripfing-Joker Sahintürk schoss hauchdünn vorbei. Die totale Schlussoffensive der Gäste blieb dann aber aus, auch weil Neusiedl bis zum erlösenden Schlusspfiff fokussiert blieb. Der ertönte nach fünf Minuten Nachspielzeit, danach bejubelte der Großteil der 600 Fans die Neusiedler Sensation und immens wichtige Punkte für die Burgenländer.

STIMMEN

„Wir sind überglücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Das hat uns im Vorfeld keiner zugetraut. Uns war klar, dass wir nur über den Kampf etwas erreichen können. Indivudell ist uns der Gegner überlegen. Wir haben uns vorgenommen, ihnen die Schneid abzukaufen. Und das ist uns von Anfang an gut gelungen.“

Mario Töpel, Verteidiger SC Neusiedl am See

STATISTIK

SC NEUSIEDL AM SEE – SV STRIPFING 2:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (7.) Kienzl, 2:0 (30.) Paukner, 2:1 (32.) Pecirep.

SR: Dyulgerov.- Neusiedl, 600.

Neusiedl: Otto; Strmsek, Töpel, Bockay, Holzmann (67. Gatti); Daniel Toth, Wodicka (84. Haidner); Tatzer, Sallam (55. Breuer), Kienzl; Paukner.

Stripfing: Sadilek; Buchta, Simunic, Pavic, Furtlehner; Rakowitz (68. Zubak), Güclü, Löffler, Altersberger; Gataric (56. Sahintürk), Pecirep.