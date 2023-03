Neusiedl holt wichtigen Punkt gegen Leobendorf

Werbung

LEOBENDORF - NEUSIEDL 1:1. Ärgern musste sich Neusiedls Stefan Rapp über die ersten zehn Minuten: „Da waren wir nicht gut drin und Leobendorf hat uns da vor Probleme gestellte“, und über eine Schiedsrichter-Entscheidung: „Wir hätten einen klaren Handelfmeter kriegen müssen.“ Den gab es nicht, dafür wenig später einen Foulelfer, als der Ex-Neusiedler Thomas Bartholomay Matus Paukner foulte. Kapitän Patrick Kienzl übernahm nach rund einer halben Stunde Verantwortung, und schoss grundsätzlich gut: „Scharf, flach und ins Eck“, so Trainer Rapp. Aber der heimische Goalie Lukas Schwaiger fischte den Ball sensationell aus dem Eck. Der war nicht schlecht geschossen“, wusste auch Leobendorfs Sportleiter Michael Tackner im Nachgang. Nicht nur wegen des gehaltenen Elfmeters war Schwaiger für ihn „Man of the Match“: „Für mich der beste Mann auf dem Platz. Er hat uns in gewissen Phasen super im Spiel gehalten.“

Neusiedls Drangperiode blieb in der Folge unbelohnt und dann stand plötzlich wieder Bartholomay (63.) im Mittelpunkt, der nach einer weiten Vorlage den Ball per Kopf über Schlussmann Harald Otto ins Netz lupfte. Neusiedl schnelle Antwort war Druck nach vorne, allerdings benötigte man diesmal freundliche Unterstützung der Hausherren, um zu jubeln. Ausgerechnet Leobendorfs Stürmer und Kapitän Mario Konrad bugsierte nach einer Eck den Ball ins eigene Tor – 1:1. Bei dem blieb es am Ende auch, weil auf beiden Seiten je zwei gute Tormöglichkeiten ungenützt blieben. „Den Punkt nehmen wir mit, auch wenn sogar mehr drinnen gewesen wäre“, so NSC-Trainer Stefan Rapp.

Sei‘s drum. Man bleibt dank der Punkteteilung weiterhin einen Zähler vor den Leobendorfer und entschied aufgrund des Heimsieges gegen die Mannschaft von Trainer Sascha Laschet auch das direkte Duell für sich. Das heißt, man ist im Falle einer Punktegleichheit mit Leobendorf am Ende der Saison vor den Niederösterreichern.

STATISTIK

SV LEOBENDORF - SC NEUSIEDL 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (63.) Bartholomay, 1:1 (74., Eigentor) Mario Konrad. Gelbe Karten: Tatzer (65., Kritik), Bucur (91., Unsportlichkeit). SR: Pilar.- Leobendorf, 348.

Leobendorf: Schwaiger; Baldia, Bartholomay, Fischer, Lechner; Viertl, Lazarevic (69. Hofer); Hahn, Düzgün, Kautz (69. Botic); Konrad.

Neusiedl: Otto; Gatti (67. Strmsek), Töpel, Bockay, Holzmann; Daniel Toth, Wodicka (67. Bucur); Tatzer, Kienzl, Breuer (84. Sallam); Paukner.