Neusiedl kassiert gegen Marchfeld die nächste Niederlage

NEUSIEDL - FC MARCHFELD 1:3. Für beide Teams ging es darum den negativen Lauf zu stoppen. Neusiedl hatte zuvor zwei Pleiten bezogen, Marchfeld gar vier in Folge. Trotzdem lastete der Druck mehr auf den Hausherren, die sich tief im Abstiegskampf befinden. „Wenn man vorne die Chancen nicht nutzt und hinten einfache Tore bekommen, dann ist man eben in so einer Situation“, weiß NSC-Trainer Stefan Rapp. Der sah in Halbzeit eins einen ähnlichen Spielverlauf wie beim 1:2 gegen die Wiener Viktoria eine Woche zuvor. Neusiedl hatte zunächst die besseren Chancen, Matus Paukner und Konstantin Breuer ließen aber sehr gute Gelegenheiten aus. Zudem gab es bei einem vermeintlichen Handspiel der Gäste im Strafraum keinen Neusiedl-Elfer. Trainer Stefan Rapp: „Das war komplett unverständlich.“ Marchfeld lauerte auf seine Möglichkeit und nutzte dann die erste. Heimischen zu. Nach einer Flanke von Eldis Bajrami köpfte Markus Nowotny (41.) ein.

Aberkanntes Tor und vernebelte Chancen

Auch nach der Pause konnte man den Heimischen nicht den Vorwurf machen, Chancen zu kreieren. Die gab es und sogar einmal Torjubel, als Matus Paukner den Ball über die Linie beförderte. Der Treffer zählte nicht. Abseits. Auch hier ortete Neusiedl-Trainer Stefan Rapp eine fragwürdige Entscheidung: „Für mich kam der Ball vom Gegner.“ Und so schien in der 81. Minute die Entscheidung gefallen zu sein. Maximilian Entrup stellte mit seinem 17. Saisontor auf 2:0. Neusiedl steckte aber nicht auf und kam noch einmal zurück. Maximilian Wodicka war nach einem Eckball per Kopf da und machte die Partie noch einmal heiß. Ein Abwehrschnitzer der Hausherren besiegelte dann aber in der Nachspielzeit den 1:3-Endstand, den ausgerechnet der Ex-Neusiedler Francis Bolland fixierte.

NSC-Trainer Stefan Rapp: „Es ist bitter, weil wir ja zu Chancen kommen. Aber wenn man eben so umgeht wie wir, dann wird es schwer. Die Situation ist natürlich angespannt. Wir haben uns selber reinmanövriert und müssen uns auch selbst wieder rausziehen.“

SC NEUSIEDL/SEE – FC MARCHFELD DONAUAUEN 1:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (41.) Nowotny, 0:2 (82.) Entrup, 1:2 (90.) Wodicka, 1:3 (93.) Bolland. Gelbe Karten: Pammer (Co-Trainer, 48., Kritik), Daniel Toth (54., Foul), Rapp (Trainer, 75., Kritik). SR: Stauber.- Neusiedl, 300.



SC Neusiedl am See 1919: Otto; Tatzer, Strmsek, Töpel (70., Ibrahimovic), Holzmann (82. Sebastian Toth); Daniel Toth, Wodicka; Gatti (63. Bucur), Breuer, Kienzl; Paukner.



FC Marchfeld: Zehetbauer; Ucar, Lovric, Nowotny, Oroshi; Bolland, Baur (84. Harrer); Mihaylov (46. Kröpfl), Bajrami, Meister (46. Sagmeister); Entrup.