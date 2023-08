Neusiedl will bei Donaufeld zurück in die Spur

Neusiedl bezog also gegen Krems die erste Saisonniederlage, knapp aber doch. Erstmals in dieser Spielzeit gelang den Seestädtern kein Tor. Das lag speziell an der Entscheidungsfindung im letzten Drittel, weil man für Trainer Stefan Rapp schlichtweg „die schwierigen Entscheidungen bevorzugte“.

Das sollen seine Spieler beim Gastspiel in Donaufeld am kommenden Samstag (17 Uhr) abstellen. Und am meisten auch gar nicht an das letzte Duell mit den Wienern denken. Denn dieser Auftritt liegt den Neusiedlern bestimmt noch im Magen. Ein Patrick Kienzl-Tor schien damals zu genügen, um drei Punkte mit ins Burgenland zu nehmen. Zumindest bis Minute 89, da kassierte man den Ausgleich. In der Nachspielzeit kassierte man sogar noch den zweiten Gegentreffer, stand am Ende also mit leeren Händen da. „Daher heißt es bis zum Schluss fokussiert sein“, stellt Rapp klar.

Donaufeld seit drei Spielen unbesiegt

Personell sieht die Neusiedler Situation beinahe unverändert aus. Dominik Kirschner nähert sich den 100 Prozent, wird aber so wie gegen Krems wohl eher die Joker-Rolle bekleiden. Ansonsten steht quasi das gleiche Personal zur Verfügung wie in gegen die Wachauer.

Den Gegner schätzt NSC-Coach Rapp als individuell gut ein, als durchaus hohe Hürde: „Die waren voriges Jahr Dritter, sind auf alle Fälle ein echter Gradmesser für uns.“ Zusätzlich sind die Wiener auch in einer starken Verfassung. Der 1:4-Saisonauftaktniederlage folgte ein Sieg bei Rapid II, ein Remis gegen den Sport-Club und zuletzt auch ein Erfolg bei Mauerwerk. Für Neusiedl geht es jedenfalls darum, den Anschluss nach vorne zu wahren und die Position als Nummer eins des Burgenlands zu festigen. Die Grün-Weißen sind aktuell das beste rot-goldene Fußball-Team.