Neusiedl wird zu spät munter

Neusiedl presste in den ersten fünf Minuten extrem hoch. Traiskirchen schaffte sich aus den Drucksituationen spielerisch zu befreien, holte sich so Sicherheit und übernahm fortan das Kommando. Ein Helleparth-Freistoß von weit links außen ging am langen Eck vorbei. Das war die erste Halbchance (6.). Wenig später kam Sturmspitze Isuf Ajradini mit dem Ball am Fuß zu knapp an Neusiedl-Tormann Harald Otto heran, scheiterte so im Eins-gegen-Eins. Nach rund 20 Minuten war es wieder Ajradini, der den ersten Hunderter vorfand. Von links zog er in die Mitte. Seinen Abschluss drehte Otto mit den Fingerspitzen am langen Eck vorbei.

Traiskirchen drückt, trifft aber nicht

Es folgten weitere Halbchancen der Hausherren, die gefühlt 90 Prozent Ballbesitz hatten. Neusiedl rannte der Kugel die meiste Zeit hinterher. Wenn die Burgenländer das Spielgerät hatten, kam schnell der hohe Ball hinter die letzte Traiskirchner Kette. Ein Mittel, das nicht zum Erfolg führte und defensiv boten die Gästen immer wieder etwas an. Vor allem auf der rechten Abwehrseite fehlte dem NSC in Durchgang eins der Zugriff. Helleparth legte sich nach Tercek-Assist den Ball zu weit vor, Otto rettete erneut im Eins-gegen-Eins. In Minute 40 war es neuerlich Tercek, der den Angriff einleitete. Über Ajradini und Patrick Haas kam der Ball zu Deniss Stradins, der freistehend über das Tor schoss. So blieb es nach den ersten 45 Minuten bei einem aus Neusiedler Sicht schmeichelhaften 0:0.

„Welko“ mit Knieverletzung ins Spital

Die zweite Hälfte begann mit einem Schock. Bei einer Aktion an der Seitenauslinie verletzte sich TraiMichael Welkovits, Wulkaprodersdorfer im Traiskirchen-Dress, am Knie, wurde kurz darauf mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss von der Rettung abtransportiert. Dazwischen hatten die Heimischen aber auch Grund zur Freude. Samuel Oppong war erst wenige Sekunden in der Partie, als er im Sechzehner an den Ball kam und die Kugel über Otto hinweg Richtung langes Eck schlenzte. Via Innenstange sprang der Ball ins Netz - 1:0 für Traiskirchen zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Den Treffer feierte Traiskirchens Nummer 25 gebührend, nämlich mit einem doppelten Salto - absolut sehenswert. Ajradini hätte die Führung nach einer Stunde noch komfortabler gestalten können, schupfte das Leder über die Latte.

Für Traiskirchen wird es stürmisch

In der letzten halben Stunde frischte der Sturm auf und Neusiedl wurde aktiver. Patrick Kienzl köpfelte nach einer Ecke völlig alleinstehend daneben. Danach rettete Dmitrovic mit einer Flugeinlage, ehe in Minute 89 Kienzl einen Freistoß an die Oberkante der Latte knallte. In der Nachspielzeit wurde es im Traiskirchner Strafraum dann noch einmal richtig haarig. Zuerst war Dmitrovic bei einer Hereingabe als Erster am Spielgerät. Beim zweiten Ball ging ein Neusiedler im Strafraum zu Boden. Die Elferreklamationen blieben ungehört, der Traiskirchner Sieg war damit in trockenen Tüchern. Die Kleer-Elf bleibt damit in der Rückrunde weiter ungeschlagen und ohne Gegentreffer.

Stimmen zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: "Die erste Hälfte war hervorragend von uns. Leider haben wir uns nicht belohnt und wie so oft im Fußball hätte sich das beinahe gerächt. Aber zum Glück haben wir in der zweiten Hälfte noch ein Tor gemacht. Wie dann der Sturm aufgekommen ist, sind wir ein bisschen nervös geworden und haben uns von den langen Bällen anstecken lassen. Über die 90 Minuten gesehen, war es ein völlig verdienter Sieg."

Neusiedl-Spieler Daniel Toth: "In den ersten 55 Minuten war von uns wenig bis gar nichts zu sehen. Wir hatten keine Ordnung. Da war Traiskirchen absolut dominant. Ab der 55. Minute hätten wir die ein oder andere Chance gehabt, um noch den Ausgleich zu machen. Der wäre auch verdient gewesen. Wir müssen in den nächsten Spielen einfach so auftreten wie in den letzten 35 Minuten. Das ist unser wahres Gesicht."

Statistik zum Spiel

FCM TRAISKIRCHEN - SC NEUSIEDL/SEE 1:0 (0:0).

Tor: 1:0 (53.) Oppong.

Traiskirchen: Dmitrovic; Welkovits (51., Trost), Balli, Maros, Tercek; Schneider; Stradins, Rigo, Haas (79., Mohr), Helleparth (51., Oppong); Ajradini (86., Jurdik).

Neusiedl/See: Otto; Strmsek (77., Bucur), Töpel, Bockay; Tatzer, Toth, Wodicka (HZ., Ibrahimovic), Holzmann (58., Gatti); Sallam (58., Breuer); Kienzl, Paukner.

Traiskirchen, 150.- SR.: Günsberg.