2:1-Sieg: Neusiedl atmet beim Tabellenschlusslicht auf

Mauerwerk - Neusiedl 1:2. Vier Niederlagen in Folge, die Abstiegszone näherte sich und zudem fielen weitere Spieler aus. Die Voraussetzungen für das Gastspiel beim FC Mauerwerk waren aus Neusiedler Sicht mittelprächtig. „Wir haben in den 24 Stunden vor der Partie mehrmals die Aufstellung und das System umdrehen müssen“, so Trainer Stefan Rapp. Marcel Toth fiel krankheitsbedingt aus, danach meldete sich auch noch Patrick Sonnleitner für das Spiel ab - ebenfalls krank. Die Aufstellung der Neusiedler war wieder einmal improvisiert. Jene Elf, die am Platz stand, machte ihre Sache aber durchaus anständig. Speziell vor der Pause.

„Da waren wir richtig gut im Spiel“, war Rapp mit dem Gebotenen zufrieden. Abwehrrecke Arian Assim sorgte nach 17 Minuten für die NSC-Führung. Einen schnellen Angriff der Gäste schloss der Afghane mit einem trockenen Schuss im Strafraum ab - sein erstes Ostliga-Tor für die rot-goldene Nummer eins. Neusiedl blieb am Drücker, erspielte sich Chancen und bekam neun Minuten nach dem 1:0 einen Elfer zugesprochen. Patrick Kienzl, der diesmal an Stelle des verletzten Max Wodicka die Kapitänsbinde trug, verwandelte sicher.

Neusiedls beherzter Auftritt wurde belohnt

Nach der Pause fiel der Seestadt-Club kurz in alte Muster zurück. Mauerwerk nutzte individuelle Fehler der Grün-Weißen aus, um nach 50 Minuten auf 1:2 zu verkürzen. Die Neusiedler Antwort auf das Gegentor war Leidenschaft. Weil die Gastgeber viel Druck machten, warf sich der NSC in alles was auf sein Tor kam. „Man hat nach dem Seitenwechsel schon gesehen, dass Mauerwerk Qualität hat.“ Dieser Qualität stemmten sich die Burgenländer am Ende erfolgreich entgegen. Das Neusiedler Tor blieb nach dem 1:2-Gegentor verbarrikadiert, die drei Punkte nahm man mit nach Hause und atmete einmal kräftig durch.

Schwungvoll zum nächsten Wien-Gastspiel als Ziel

Neusiedl bleibt weiter „on the road“. Das letzte Spiel im Herbst, gleichzeitig der Auftakt zur Rückrunde, bestreitet man wieder auswärts. Erneut geht es nach Wien - Freitag, 19.30 Uhr. TWL Elektra heißt der Gegner. Im Vorjahr war die Truppe von Trainer Herbert Gager noch sensationell Vizemeister, aktuell liegt die Mannschaft auf Rang 13. In Runde eins gab es gegen die Elektra ein 1:1-Remis. Auch diesmal ist das Ziel ungeschlagen zu bleiben. „Dann hätten wir zumindest 19 Punkte, das war vorab so ungefähr das Herbst-Ziel“, stellt der Sportliche Leiter Günter Gabriel klar. Mit Daniel Toth, zuletzt gesperrt, kommt ein wichtiger und erfahrener Spieler zurück in den Kader, der sich sonst aber kaum verändern wird.

Statistik

FC Mauerwerk - SC Neusiedl 1:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (17.) Assim, 0:2 (26., Elfmeter) Kienzl, 1:2 (50.) Gervasoni. Gelbe Karte: Tuysuz (50. Unsportlichkeit); Streimelweger (33. Unsportlichkeit), Gatti (81. Unsportlichkeit). SR: Holzinger, FavAC-Platz, 75. Mauerwerk: Koyun; Tuysuz (60. Cetin), Oppong, Barataud, Gervasoni, Radivojevic (41. Gabris), Domoraud, Yesyp, Najdovski, Borovsky, Bamba (81. Caushaj). Neusiedl: Gindl; Tatzer, Bockay, Töpel, Assim; Streimelweger, Vlna (75. Bender); Gatti, Kirschner; Paukner (58. Matej Maas).