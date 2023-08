Neusiedler gingen in Wien unter

Donaufeld - Neusiedl 5:2. Die Partie begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Nach Treffern von Marcel Toth (6.) und Patrick Kienzl (35.) führten die Seestädter mit 2:0. „Wir hatten aber von Anfang an Probleme mit dem Powerfußball von Donaufeld. Mit unserer Rumpftruppe war aber auch leider nicht mehr möglich“, analysierte Neusiedl-Trainer Stefan Rapp. Sein Team konnte das 2:0 auch nicht bis zum Pausenpfiff über die Zeit retten. Die Wiener schafften durch Fatih Ekinci (43.) und einem Elfmeter von Antonio Babic (45+3) noch den Ausgleich in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel ging es in der gleichen Tonart weiter, Felix Orgolitsch und zweimal Babic stellten den 5:2-Endstand her. „Donaufeld war uns physisch überlegen, wir mussten zu viele Spieler vorgeben. Es war wie ein Dejá vú für uns. Auch am letzten fünften Spieltag haben wir gegen Donaufeld bis zur 91. Minuten 1:0 geführt, dann haben wir noch 2:1 verloren. Das ist eine starke Mannschaft, die wird sicher vorne mitspielen“, so NSC-Coach Rapp abschließend.

SR Donaufeld - SC Neusiedl am See 5:2 (2:2).- Torfolge: 0:1 (6.) Marcel Toth, 0:2 (35.) Kienzl, 1:2 (43.) Ekinci, 2:2 (45+3) Babic, 3:2 (50.) Orgolitsch, 4:2 (53.) Babic, 5:2 (67.) Babic. SR: Autherith.- Donaufeld, 187. Donaufeld: Giuliani; Ekinci, Tegeltija, Holzmann, Holzer (81. Fischer); Wolf, Orgolitsch, Petkovic, Schöfl (65. Bouguerzi); Schneider, Babic (76. Van Zaanen). Neusiedl: Gindl; Gatti, Wodicka, Bockay, Assim; Marcel Toth, Daniel Toth; Breuer (46. Breuer), Bucur, Kienzl (71. Töpel); Paukner (60. Kirschner).