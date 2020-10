Das ÖFB-Cup-Spiel bei Bundesligist WAC in Kärnten, wo Neusiedl den haushohen Favoriten mit einem 2:2 nach 90 Minuten in die Verlängerung zwang, war vielversprechend in Hinblick auf die Meisterschaft. Fünf Ostliga-Spiele später ist bei der Nummer eins im Burgenland nicht mehr der ganz große Optimismus übrig. Magere drei Pünktchen hat der NSC bislang auf sein Konto verbuchen können — und das beim 3:0-Sieg im Derby gegen Draßburg. Gleichzeitig waren dies die einzigen drei Treffer bisher für die Seestädter in der aktuellen Regionalliga-Saison.

Torflaute: Ein Mitgrund ist der Bozkurt-Abgang

Und deshalb muss man sich nun die Frage gefallen lassen: Hat Neusiedl ein Stürmer-Problem? Zum Vergleich: Im Vorjahr erzielte der NSC in den ersten fünf Runden zehn Tore. Sieben davon gingen auf das Konto von Goalgetter Osman Bozkurt — und der kickt bekanntlich nicht mehr für Neusiedl, wanderte innerhalb der Liga im Sommer weiter Richtung Wiener Neustadt. Außerdem war Elvedin Buljubasic als Bozkurt-Ersatz eingeplant, der wechselte aber kurz vor Transferende nach Siegendorf. Nur an den zwei Abgängen will man es im Norden des Landes nicht festmachen, dass es aktuell mit dem Toreschießen nicht gut funktioniert: „Ja klar fehlt ein Ossi (Anm. Osman Bozkurt). Über seine Qualitäten brauchen wir gar nicht zu diskutieren“, sagt Neusiedls Spielertrainer Sascha Steinacher, der die Gründe auch in der Jugend seiner Mannschaft sieht:

„Sechs Spieler waren bei der Partie in Mannsdorf zwischen 18 und 20 Jahre, das ist mehr als die Hälfte“, so Steinacher, der ergänzt: „Da fehlt uns eben auch manchmal die Kaltschnäuzigkeit. Und in der Regionalliga wird dir das dann nicht mehr verziehen. Aber wir haben uns für diesen Weg mit den jungen Spielern entschieden und das braucht eben auch Zeit. Die wollen wir den Jungs geben, auch wenn man nicht viel Zeit hat.“

„Wir haben uns für den Weg mit den jungen Spielern entschieden und das braucht eben auch Zeit.“Sascha Steinacher, Spielertrainer des SC Neusiedl am See

Ein vermeintlicher Widerspruch, aber: „Man muss aktuell eben auch ein wenig geduldig sein.“ Warum der Spielertrainer für die nächsten Runden seiner Mannschaft dennoch zuversichtlich bleibt: „Auch wenn die Ergebnisse bislang alles andere als zufriedenstellend waren, weiß ich, dass wir Fußball spielen können. Das hat man beim Spiel gegen den WAC gesehen und auch bei unseren bisherigen Auftritten – ausgenommen vom Spiel in Wiener Neustadt – haben wir uns selber geschlagen“, gibt der Coach zu. „Auch wenn es blöd klingt, waren wir immer ebenbürtig. Beim 0:1 in Leobendorf war es ein klares Abseitstor, das zur Niederlage geführt hat. In Mannsdorf und auch beim Spiel gegen Wiener Linien ist uns in der zweiten Halbzeit jeweils bei 0:0 ein lupenreiner Elfer vorenthalten worden. Natürlich muss man den erst einmal treffen, aber das Spiel kann dann schon eine andere Richtung nehmen.“

„Es ist an der Zeit, dass wir uns belohnen“

Hinzukommt die personelle Lage: Niklas Sommerer, Hazim Ibrahimovic, Markus Szegner, Jan Feldmann und seit dem Mannsdorf-Spiel nun auch Steinacher selbst sind verletzt. „Das ist auch nicht optimal, wenn so viele Spieler fehlen und man immer wieder improvisieren muss, aber wir wollen uns nicht ausreden, sondern weiter nach vorne schauen. Es ist an der Zeit, dass wir uns für den Aufwand wieder belohnen. Ein Tor kann schon oft den Knoten zum Platzen bringen. Daran werden wir arbeiten, um wieder in eine erfolgreiche Spur zu kommen“, verspricht Steinacher.