Neusiedler Nullnummer: „Das hatte mit Fair Play nichts zu tun.“

Neusiedl - Ardagger 0:0. Sportliche Höhepunkte waren im Duell der Seestädter gegen den Aufsteiger aus Niederösterreicher rar gesät. Die Gäste hatten sogar die beste Chance im gesamten Spiel, als nach dem Seitenwechsel ein Schuss von Franz Kaltenbrunner nur an die Stange klatschte. Und einmal rettete Mathias Gindl die Neusiedler mit einer Glanztat vor dem Pausenrückstand. Bei den Grün-Weißen, die deutlich mehr am Ball waren, aber selten konkret wurden, war es Matus Paukner der aus kurzer Distanz das Goldtor machen hätte müssen. Der Goalgetter beförderte den Ball aber nach 70 Minuten drüber. Sportlich gesehen sind damit die wichtigsten Szenen aufgezählt - wobei bei dieser Partie mehr als nur über Torszenen gesprochen werden musste. Zum Leidwesen der Gastgeber, die womöglich zwei Langzeitausfälle mehr zu beklagen haben. Konstantin Breuer war gerade erst sieben Minuten am Feld, da musste der Offensivmann auch schon wieder runter. Mit der Tragbahre. Gleich drei Ardagger-Spieler bearbeiteten den Neusiedler - letztlich zu viel. Verdacht auf mehrfachen Bänderriss im Knöchel. In der Nachspielzeit erwischte es dann Marcel Toth, der nicht mehr weitermachen konnte. Ebenfalls nach einem Tritt gegen das Bein. Auch beim Routinier droht eine Bänderverletzung.

„Das war die schmutzigste Mannschaft, die ich jemals gesehen habe“

Dementsprechend hegte man im Lager der Neusiedler Groll: „„Das war die schmutzigste Mannschaft, die ich jemals gesehen habe. Das hatte mit Fair Play gar nichts zu tun“, so NSC-Sportchef Günter Gabriel. In eine ähnliche Kerbe schlug Neusiedls Innenverteidiger Mario Töpel: „Ich bin jetzt schon lange genug dabei, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Da fehlen einem die Worte. Das hätte man unterbinden müssen, weil es nichts mit Fußball zu tun hatte.“

Für Neusiedl geht es schon am Dienstag mit dem Nachtragsspiel auswärts gegen die Young Violets weiter. Einmal mehr muss Trainer Stefan Rapp improvisieren. Zu den beiden Ausfällen Breuer und Marcel Toth gesellte sich noch eine Sperre hinzu. Daniel Toth sah die fünfte Gelbe Karte und wird in Wien, ausgerechnet im Duell mit seinem Kumpel und ehemaligen Admira Wacker-Teamkollegen, Philipp Hosiner, fehlen.

STATISTIK

SC Neusiedl am See - SG Ardagger/Viehdorf 0:0.-

Gelbe Karten: Gatti (16., Foul), Daniel Toth (32., Kritik), Rapp (Trainer, 53., Unsportlichkeit), Kirschner (53., Foul), Bockay (81., Foul); Spreitzer (28., Foul), Unterbuchschachner (47., Foul), Grubhofer (68., Foul), Weinstabl (77., Unsportlichkeit), Köstler (83., Foul).

SR: Faruk.- Neusiedl, 350.

Neusiedl: Gindl; Wodicka, Töpel, Bockay, Gatti; Daniel Toth, Marcel Toth (96. Assim); Tatzer, Kirschner (65. Breuer, 72. Streimelweger), Kienzl; Paukner.

Ardagger: Herbst; Köstler, Kaltenbrunner, Aigner, Grubhofer; Kandutsch, Killinger; Unterbuchschachner (73. Reickersdorfer), Spreitzer (61. Zuza), Weinstabl; Grubhofer (73. Kiehberger).