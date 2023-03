Neusiedls Gegner: schwer, aber nicht unschlagbar

Werbung

NEUSIEDL - TWL ELEKTRA, FREITAG, 19 UHR. „Die haben ähnlich viel Qualität wie Stripfing“, weiß Neusiedls Trainer Stefan Rapp, die Aufgabe gegen das Team Wiener Linien wird alles andere als ein Honiglecken. Immerhin sind die Wiener nur einen Punkt hinter Ligakrösus Stripfing und zwölf Punkte vor dem Dritten Mauerwerk, sprich die Mannschaft von Trainer Herbert Gager ist die klare Nummer zwei in der Regionalliga Ost.

Aber Neusiedl ist auch in diesem Spiel, in dem man definitiv nicht der Favorit ist, nicht chancenlos. Immerhin haben die Seestätder im Frühjahr daheim beide bisherigen Spiele gewonnen. Darunter eben auch gegen den Leader Stripfing. Deshalb gilt für Rapp: „Uns muss ein sehr guter Tag gelingen, so wie gegen Stripfing. Aber warum sollte das nicht passieren?“

Vor allem der Blick auf das Personal stimmt Rapp, der fast die Qual der Wahl hat, sehr zuversichtlich. Nur Elias Tarzi, der sich einen Leistenbruch zuzog und operiert wurde, muss passen. Was die Grün-Weißen auch optimistisch stimmt, ist das Hinspiel. Da knöpfte man Elektra ein 1:1 ab. Als Torschütze glänzte Patrick Kienzl.