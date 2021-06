Mit viel Zuversicht blickt der Sportchef des SC Neusiedl am See, Günter Gabriel, in die kommende Saison: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft mit richtig guten Charakteren.“ Das Transferprogramm bezeichnet der 40-Jährige als optimal gelungen, auch wenn es möglicherweise noch einen Zugang geben könnte. „Wir haben in dieser Woche noch einen Testpiloten beim Training, grundsätzlich sind wir aber mit den Transfers, die wir uns vorgenommen hatten, durch.“

Und die haben es durchaus in sich: Daniel Toth, Mario Töpel, Marko Zlatkovic und Bartolomej Kuru sind neu im Team. Im Winter kamen bereits Marjan Markic, Elvedin Buljubasic oder Patrik Gregora. Klar, dass Außenstehende fragen: „Wohin geht die Reise?“ Der eine oder andere träumt dabei schon vom Aufstieg. Dem nimmt Gabriel aber den Wind (vorerst) aus den Segeln: „Ein Aufstieg ist in nächster Zeit kein Thema in Neusiedl.“

Kein Geheimnis in der Seestadt ist jedenfalls das Vorhaben des Aufstiegs innerhalb der Regionalliga Ost – dort will man vom Abstiegskampf nichts mehr wissen und sich nach oben orientieren. Gabriel dazu: „Wir wollen unter die Top-Sechs.“ Dementsprechend hat man sich zuletzt auch mit Peter Eigl als Obmann an der Vereinsspitze neu aufgestellt, dazu kommt der adaptierte Kader (von 20 Feldspielern wurde auf 16 reduziert) und ein neues Trainerteam.

Das Umfeld in Neusiedl ist mehr als ordentlich aufgestellt, das empfindet auch Stürmer Marjan Markic: „Hut ab, was gerade in Neusiedl passiert. Das läuft alles sehr professionell ab, hat aber noch den familiären Touch. Die Kombination macht sehr viel Spaß.“

Mit Coach Marian Tomcak und den beiden Co-Trainern Norbert Pammer und Daniel Toth sowie dem Sportlichen Leiter Günter Gabriel steht geballte Offensivkraft in der sportlichen Verantwortung. Gabriel, Pammer und Tomcak waren selbst Regionalliga-Torjäger. Da gleicht die Frage nach der spielerischen Ausrichtung in Neusiedl fast einer Majestätsbeleidigung.

Klare Worte: Neusiedls Günter Gabriel will mit dem NSC heuer vorne mitspielen. Am Platz und in der Tabelle. Wenig hält der Neusiedler von der 14er-Liga. Martin Ivansich

Dennoch betont Gabriel: „Wer mich kennt, der weiß, welchen Stil ich bevorzuge. Und so werden wir auch spielen – Offensiv-Fußball eben. Keiner von uns will einen Fußball, wo man sich hinten rein-stellt. Daher wollen wir uns auch an keinen Gegner anpassen oder exorbitant einstellen, sondern unser Spiel durchziehen. Und das heißt auf Angriffs-Fußball fokussieren.“

Und auch wenn man in der nördlichsten Bezirkshauptstadt so zuversichtlich wie lange nicht in eine Regionalliga-Saison startet, ein wenig tritt Gabriel noch auf die Euphorie-Bremse: „Klar wollen wir eine gute Rolle spielen. Es muss aber jedem bewusst sein, dass wir viele neue Spieler haben und da kann es schon dauern, bis alles ineinandergreift und so funktioniert, wie wir uns es vorstellen. Fakt ist aber, wir sind sehr zuversichtlich, auch erfolgreich zu sein.“

14er-Liga ist Gabriel ein Dorn im Auge

Während die Vorfreude auf die neue Saison groß ist, bereitet ein Punkt dem Neusiedler Urgestein Gabriel weniger Freude: Die 14er-Liga. „26 Spiele sind zu wenig für eine Regionalliga. Da fehlen jedem Verein auch gegenüber einer 16er-Liga zwei Heimspiele. Das ist wirtschaftlich auch alles andere als gut.“

Sein Gegenvorschlag: „Wenn es nach mir ginge, würden 18 Klubs spielen, aber zumindest 16. Wir haben genug Zeit, können bis in den November hinein spielen. Da verstehe ich es nicht ganz, dass eine dritte Liga mit 14 auskommen muss. Aber vielleicht lassen sich die Verbände noch eine Lösung mit einem Play-off einfallen. Dann würden immerhin noch ein paar Heimspiele dazukommen.“