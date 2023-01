Norbert Pammer: Mehr als nur ein Co-Trainer

Werbung

„Wir ergänzen uns hervorragend, das passt in jeder Hinsicht“, sagt Cheftrainer Stefan Rapp über Co-Trainer Norbert Pammer, der ebenso die Chemie innerhalb des Trainerteams hervorstreicht: „Mit dem Stefan war ich auch bei Parndorf, wir verstehen uns richtig gut und so arbeitet es sich dann auch natürlich einfacher“, meint der 43-Jährige, der schon als Aktiver Neusiedler Wäsche trug und gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Günter Gabriel ein gefürchtetes Angriffs-Duo bildete.

In der Seestadt fühlt sich der Nickelsdorfer, der mit Ehefrau Bianca und seinen beiden Söhnen Matteo und Emilio in Pama lebt, sehr wohl: „Das ist ein Verein, der sehr ambitioniert ist und mit sehr vielen jungen Spielern versucht erfolgreich zu sein.“ Im Herbst gelang das nur bedingt: „Natürlich wäre mehr drin gewesen, vor allem wenn man die Spiele genau betrachtet. Wir haben mit Sicherheit einige Punkte unnötig liegen gelassen.“

Trotzdem ortet Pammer den NSC „auf einem guten Weg, der Klub ist gut aufgestellt, der Kader ausgeglichen und qualitativ gut. Trotzdem müssen wir im Frühjahr liefern und ich bin überzeugt, dass uns dies gelingt.“ Wo genau er den NSC am Saisonende sieht, wollte Pammer nicht konkretisieren, nur so viel: „Sicher nicht auf einem Abstiegsplatz.“ Wo er sich selbst sieht: „Zumindest irgendwann will ich schon wieder in einer Cheftrainer-Rolle tätig sein.“ Gleichzeitig stellt der ehemalige Goalgetter aber auch klar: „Es passt auch im Moment so für mich. Die Aufgabe in Neusiedl macht enorm viel Spaß.“