NSC: Ein Rückblick macht Lust auf den Ausblick

In der Auswärtstabelle Nummer drei, in der Rückrunden-Tabelle Nummer vier, in der Endabrechnung – Platz fünf. Und mit Patrick Kienzl (15 Saisontreffer), der eigentlich gar kein Stürmer ist, hatte man den drittbesten Torjäger der Liga in seinen Reihen. Für Burgenlands Nummer eins verlief die Saison 2021/22 großteils richtig zufriedenstellend.

„Ich will mir gar nicht ausmalen, wo wir stehen könnten …“ Günter Gabriel über die zwischenzeitlichen Auswirkungen des Wettskandals

„Dabei will ich gar nicht wissen, wo wir stehen könnten, wenn das im Herbst nicht passiert wäre“, so der Sportliche Leiter des SC Neusiedl am See, Günter Gabriel, der über die „dunklen Wolken“ gar nicht mehr viele Worte verlieren will. Gemeint ist der Wettskandal der Ostliga, der den Klub aus der Seestadt hart traf. „Das hat uns mit Sicherheit sechs oder sogar neun Punkte gekostet. Ich will mir gar nicht ausmalen, wo wir stehen könnten …“

Den Wettskandal hat man in Neusiedl, so gut es geht, aufgearbeitet, ad acta gelegt und mit sportlichen Erfolgen praktisch vergessen gemacht. Stefan Rapp kam im Winter als Trainer, punktuell wurde die Mannschaft ergänzt und sorgte für viel Freude im Frühjahr. Das belegen die Zahlen: 22 Punkte gab es in der Rückrunde, nur Vienna, Leobendorf und Stripfing machten mehr. Gegen alle drei Top-Teams war der NSC auf Augenhöhe.

In Wien bei der Vienna gab es eine denkbar knappe 0:1-Niederlage, gegen Leobendorf ein 2:2 und in Stripfing kassierte man erst in der Nachspielzeit den Ausgleich. Logisch, dass solche Darbietungen Lust auf mehr in Neusiedl machen.

„Wir wollen weiter Burgenlands Nummer eins bleiben, auch wenn mit Siegendorf in der neuen Saison ein sehr starker Gegner wartet.“ günter gabriel Sportliche r Leiter SC Neusiedl

Die Bezirkshauptstädter bleiben aber ihrer Linie treu, machen am Transfermarkt keine großen Sprünge: „Wir haben unser Programm beinahe abgeschlossen, werden mit dem einen oder anderen neuen Gesicht, aber mit dem Großteil der Mannschaft aus dem letzten Jahr in die neue Saison starten“, meint Gabriel.

Neu sind etwa Nikolas Stachovic (Slowakei), Manuel Haidner (Vösendorf), Semir Selimovic (Traiskirchen) oder Tarik Akbiyik (Neudorf). Bis auf Marko Zlatkovic, Matej Mydla und Francis Bolland konnte der gesamte Kader gehalten werden.

Geht es nach Gabriel, soll der auch in der kommenden Saison Burgenlands Nummer eins sein: „Das wird aber definitiv schwer, weil mit Siegendorf ein richtig harter Gegner dazukommt. Bei der Gelegenheit möchte ich dem ASV auch zum Aufstieg gratulieren. Ich freue mich auf die Spiele, die sicher gut besucht sind.“