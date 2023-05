NSC: Grün-Weiß siegt in Favoriten

MAUERWERK - NEUSIEDL 1:3. Der Blick auf die Tabelle bereitete den NSC-Verantwortlichen nach der Niederlage am vergangenen Spieltag daheim gegen Marchfeld Sorgenfalten. Die Erkenntnis? Abstiegsgefahr. Der Traditionsverein stand beim Tabellenfünften Mauerwerk unter Druck und löste die harte Prüfung durchaus gut. „Wir haben gegen einen technisch starken Gegner wenig zugelassen“, befand Trainer Stefan Rapp, der nach 23 Minuten jubeln durfte. Patrick Kienzl verwertete einen Elfmeter zur Führung. In die Pause nahmen die Gäste das Ergebnis allerdings nicht mit. Nach einem Missverständnis zwischen Abwehrspieler Manuel Holzmann und Neusiedl-Goalie Harald Otto war Ismail Seydi zur Stelle - 1:1.

Paukner beendete die Ladehemmung

Nach dem Seitenwechsel blieb Neusiedl munter und wurde dann von Matus Paukner erlöst. Der Stürmer, der zuvor schon die Stange traf, schnappte sich nach einem langen Ball, den die Hausherren unterschätzen die Kugel und lief alleine auf Goalie Peter Janevski zu. Ein Schuss ins kurze Eck, erneute Neusiedler Führung. Und die hielt nicht nur, sondern wurde auch noch ausgebaut. Kapitän Patrick Kienzl schnürte per Kopf den Doppelpack, der gleichzeitig Saisontor Nummer 20 und den 3:1-Sieg bedeutete. Rapp atmete auf: „Wir haben in den letzten drei Spielen auch nicht schlecht performt. Diesmal hatten wir sogar weniger Chancen, waren aber effektivier.“ Neusiedl kletterte auf Rang zehn, ist damit aktuell auf einem sicheren Platz. Trotzdem wird man in den verbleibenden drei Runden den einen oder anderen Punkt brauchen, um definitiv Ostligist zu bleiben.

STATISTIK

FC MAUERWERK - SC NEUSIEDL 1:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (23., Elfmeter) Kienzl, 1:1 (38.) Seydi, 1:2 (67.) Paukner, 1:3 (86.) Kienzl. Gelbe Karten: Özlesen (35., Unsportlichkeit), Tuysuz ( 61., Unsportlichkeit), Ouedraogo (83., Kritik); Tatzer (94., Foul). SR: Wilhalm.- FavAc-Platz, 100.

Mauerwerk: Janevski; Williams, Shousha, Klaric, Araz (85. Dervisevic); Mendy (66. Ilic), Tuysuz (85. Yesyp), Özlesen; Ouedraogo, Seydi (71. Üstündag), Domoraud.

Neusiedl: Otto; Tatzer, Töpel, Bockay, Holzmann; Wodicka (91. Ibrahimovic), Daniel Toth; Gatti, Breuer (59. Bukur), Kienzl; Paukner (81. Tarzi).