NSC: Nächste Hürde heißt Elektra

Die Aufstellung der Neusiedler wird sich „wieder von selbst ergeben“, so Trainer Stefan Rapp, der aktuell nicht gerade die Qual der Wahl beim Personal hat. Jene Kicker, die dem Coach allerdings momentan zur Verfügung stehen, bereitet in der Seestadt viel Freude: „Die Mannschaft macht Schritt für Schritt Verbesserungen. Wir haben immer mehr gelungene Aktionen im Ballbesitz, vieles greift momentan schon in sich“, so der Neusiedler Trainer, der aber klarstellt: „Es gibt noch genug Luft nach oben.“

Daran will man beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Wien, gegen TWL Elektra, anknüpfen. Gleichzeitig ist es die nächste gute Prüfung für Neusiedl, immerhin sind die Wiener derzeit Tabellendritter, hinter den beiden Liga-Giganten Vienna und Stripfing. Angst hat der NSC aber aktuell vor niemanden: „Weil wir in vielen Spielen, auch bei der Vienna, gesehen haben, dass wir jeden fordern können. Aber nur dann wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen“, meint Rapp. Zusätzlich Motivation für das Spiel in Wien ist die aktuelle Tabellensituation. Der NSC verbesserte sich nach den vier erreichten Punkten aus der Doppelrunde (2:2 gegen Leobendorf und 2:1-Sieg beim Dienstag-Nachtrag in Traiskirchen) auf Rang sechs in der Tabelle. Zwölf Punkte sind in den verbleibenden vier Runden noch zu vergeben.

Wir können in dieser Liga jeden fordern, wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen.

Stefan Rapp, Trainer SC Neusiedl am See

Und derzeit liegen die Seestädter sechs Punkte hinter TWL Elektra, also Platz drei. Bei einem Sieg könnte man auf lediglich drei Punkte verkürzen und im Saisonfinale sogar noch nach einem Stockerlplatz greifen. Einfach wird es nicht, weil sich zur langen Verletzenliste (u.a. Ibrahimovic, Buljubasic, Sebastian Toth, Pojer) nun auch noch Daniel Toth gesellt.

Der Neusiedler Antreiber sah in Traiskirchen seine neunte Gelbe Karte, wird also gesperrt fehlen. „Natürlich tut ein Ausfall von Dani Toth sehr weh, aber wir werden noch elf Spieler zusammenkratzen, die bei Elektra alles in die Waagschale werfen, um unseren Lauf auch dort fortzusetzen“, verspricht der Neusiedler Coach.