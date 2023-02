Noch ein Defensiver für die Seestädter

Werbung

„Jetzt sind wir durch“, schmunzelt Neusiedls Sportlicher Leiter Günter Gabriel in Bezug auf die NSC-Transferaktivitäten. Eigentlich stand auch nicht mehr viel am Plan: „Bis sich dann in der vergangenen Woche die Möglichkeit mit Bockay auftat“, so Gabriel.

Die Neusiedler schnappten zu, holten nach Matus Paukner den zweiten Spieler aus Bruck. Gabriel: „Wir wissen um seine Qualitäten, außerdem kann er innen und außen in der Defensive spielen, ist also flexibel.“ Damit ist für die Neusiedler zumindest der Blick auf den Frühjahrsstart, bei dem vier Spieler (Töpel, Daniel Toth, Tatzer und Bucur) gesperrt fehlen, entspannter.

Nächste Prüfung heißt Vienna

Weniger entspannt war das Testspiel in der vergangenen Woche bei den Young Violets der Wiener Austria. Und das gar nicht so sehr wegen der 2:5-Niederlage: „Der Platz war eigentlich nicht bespielbar. Ich bin froh, dass wir ohne Verletzung wieder nach Hause gefahren sind“, so Gabriel, der in dieser Woche auf bessere Bedingungen hofft, wenn die Seestädter am Samstag um 12 Uhr wieder in Wien antreten – und zwar beim 2. Liga-Klub Vienna.