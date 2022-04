NSC-Planungen laufen: Quali für kommende Saison hat begonnen

Werbung

Die Tabelle hat man beim NSC derzeit gar nicht so im Fokus: „Im Vordergrund steht die Entwicklung der Mannschaft, wir wollen uns Schritt für Schritt verbessern. Der Blick auf die Platzierung ist aktuell dabei gar nicht so wesentlich“, erklärt Trainer Stefan Rapp.

Die Seestädter könnten sich dies auch leisten, wenn es in diesem Jahr einen Absteiger aus der Regionalliga geben würde – mit dem Tabellenkeller hat der NSC in dieser Saison nichts zu tun. Das war auch zuletzt deutlich sichtbar, als man auswärts beim Leader Vienna ein richtig gutes Spiel ablieferte. Rapp war von seiner Mannschaft sehr angetan: „Wir haben die Vienna voll gefordert, die hatten kaum Lösungen.“

Und selbst war man offensiv sehr aktiv, erspielte sich auf der Hohen Warte gute Torchancen, erzielte ein Tor, das nicht zählte und hätte auch einen Elfer bekommen können. So mühte sich der große Titelfavorit zu einem knappen 1:0-Sieg gegen die Burgenländer, die aber viel Positives aus Wien mitnahmen.

„Man hat gesehen, dass wir auch die besten Teams in der Liga fordern können“, freute sich der NSC-Coach, der jetzt mit seiner Mannschaft vor dem Duell mit Schlusslicht Wiener Neustadt steht. Die Favoritenrolle will der 50-Jährige nicht so richtig annehmen: „Vielleicht wenn man auf die Tabelle sieht. Dann ist Wiener Neustadt der Außenseiter. Aber die haben viele Qualität im Winter dazubekommen. Das wird keine einfache Aufgabe für uns.“

Noch dazu muss Neusiedl ohne seinen Routinier und Antreiber Daniel Toth auskommen, der im Finish gegen die Vienna Gelb-Rot sah. So kann sich eben der eine oder andere Spieler, der nun zum Zug kommt, beweisen. Beim NSC laufen längst die Planungen für die kommende Saison: „Und da kann sich jetzt jeder qualifizieren. Ziel ist es den Großteil der Mannschaft beisammen zu halten“, betont der Neusiedler Clubmanager Lukas Stranz.