NSC-Schockmoment um Matus Vlna, 5:2-Pleite war am Ende nebensächlich

FC Marchfeld - Neusiedl 5:2. Eine knappe Halbzeit lang boten Marchfeld und Neusiedl eine Ostliga-Partie auf richtig gutem Niveau. Routinier Daniel Toth brachte die Gäste mit einem tollen Distanzschuss ins Kreuzeck in Führung. Neusiedl jubelte noch, da stand es auch schon 1:1. Nicolas Meister war zur Stelle, um postwendend den Ausgleich zu erzielen. Danach hatte Matus Paukner aus drei Metern die Riesenchance auf die neuerliche Neusiedler Führung. Es war es ein flottes Spiel, mit Torraumszenen auf beiden Seiten - bis zur 38. Minute.

Matus Vlna musste mit Herzrasen ins Spital

Daniel Toth war mitten im Geschehen und schildert die Szene so: „Es war ein Situation, wo Matus einen Sprint macht und sich dann plötzlich niederlegt. Ich habe ihn dann gefragt, was los ist.“ Vlna spürte ein starkes Stechen in der Brust. NSC-Obmann Peter Eigl: „Er hatte starkes Herzrasen, wir haben nicht gewusst, was los ist. Einige haben schon an das Schlimmste gedacht, sprich Herzinfarkt.“ Dementsprechend schnell wurde reagiert: „Die Rettungskette hat aus meiner Sicht herausragend funktioniert“, lobte auch der heimische Trainer Hannes Friesenbichler das rasche Handeln. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, Rettungskräfte, Trainer und sogar die Eltern des 18-Jährigen durften aufs Feld. „Das war wirklich herausragend in Sachen Zusammenhalt“, lobte Toth alle Beteiligten. Die Dramatik spielte sich in der Pause aber weiterhin ab: Neusiedls Kicker mussten am Gang ausharren, konnten nicht in die Kabine, weil dort Vlna behandelt wurde. Noch vor Ort wurde ein EKG gemacht, danach wurde der Mittelfeldspieler ins Spital gebracht. Gleich vorweg: Dort gab es in Sachen schlimmster Befürchtungen Entwarnung. Die Diagnose: Verdacht auf Herzmuskelentzündung.

Einfache Tore nach der Pause besiegelten Niederlage

„Der eine oder andere war dann sicher nicht komplett auf das Spiel fokussiert, als Ausrede wollen wir das aber nicht nehmen“, stellte Neusiedls Obmann Eigl klar. Seine Mannschaft kassierte kurz nach der Pause aus einem vermeidbaren Elfer das 2:1 und sechs Minuten später durch Marchfelds Goalgetter Taner Sen das 3:1. „Wir haben uns die Tore zu einfach schießen lassen, es fehlt in gewissen Situationen noch das eine oder andere Detail“, so Trainer Stefan Rapp, der hinzufügte: „Man muss aber auch die Qualität von Marchfeld anerkennen. Die wechseln in der Pause einen David Oroshi aus und bringen dann eben einen Leo Tompte.“ Der Ex-Siegendorfer Tompte besiegelte in Minute 84 dann auch den 5:2-Endstand, der an diesem Abend gar nicht so wichtig war. „In erster Linie zählt, dass es Matus wieder halbwegs gut geht“, brachte es Daniel Toth auf den Punkt und meinte weiter: „Bis zu dieser 38. Minute war Matus unser bester Mann.“ Erstmals stand Vlna in der Startelf der Seestädter und überzeugte bis zu diesem bitteren Vorfall auf allen Linien: „Der pfeift sich nichts, war im Pressing super drin und hat das Tor von Dani Toth hervorragend aufgelegt. Der kann kicken“, so Rapp. Bleibt zu hoffen, dass der talentierte Neusiedler rasch wieder fit wird: „Um das geht es jetzt. Wir wünschen ihm und uns, dass er schnell wieder bei 100 Prozent ist“, so Obmann Eigl.

Statistik

FC Marchfeld - SC Neusiedl am See 5:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Daniel Toth, 1:1 (12.) Meister, 2:1 (50., Elfmeter) Bajrami, 3:1 (56.) Sen, 4:1 (68.) Sudar, 4:2 (80.) Streimelweger, 5:2 (84.) Tompte. Gelbe Karten: Tatzer (40. Unsportlichkeit), Paukner (69. Unsportlichkeit). SR: Stauber.- Mannsdorf, 350.

Marchfeld: Zocker; Kohut, Lovric, Bolland, Oroshi (46. Tompte); Sudar (89. Heiden), Buchta; Ausseneg, Bajrami, Meister; Sen (76. Kurz).

Neusiedl: Gindl; Wodicka, Streimelweger, Bockay (74. Sonnleitner), Assim; Daniel Toth, Vlna (38. Sebastian Toth); Tatzer, Kirschner, Kienzl; Paukner (74. Maas).