NSC steht daheim unter Druck

NEUSIEDL - FC MARCHFELD; FREITAG, 19 UHR. Da spielt sich der NSC mit Heimsiegen gegen Stripfing, Donaufeld und TWL Elektra ins Rampenlicht, um sich dann mit „komplett unnötigen Pleiten“, so Trainer Stefan Rapp in Anspielung auf die letzten beiden Spiele (1:2-Pleite bei der Viktoria, 0:2-Niederlage gegen Siegendorf), wieder selbst in die Abstiegskampf-Verlegenheit zu bringen. Das ärgert den Coach: „Wir müssten nie und nimmer in dieser Situation sein.“ Jetzt stehen die Seestädter gegen Marchfeld daheim unter Druck. Nur mehr vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den 14. aus Siegendorf. Bei allen Abstiegsszenarien (von zwei bis fünf Absteigern ist theoretisch alles möglich) braucht man da auch gar nicht viel rechnen.

Die Devise kann nur lauten: Sieg. Das Rezept für Rapp ist klar: „Es ist ja nicht so, dass wir chancenlos sind. Wir kommen fast immer zu einigen guten Möglichkeiten. Nur, wir gehen aktuell viel zu fahrlässig damit um. Das muss sich ändern, sonst wird es gegen jeden Gegner schwer.“ Personell kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Bei Innenverteidiger Tomas Bockay, der zuletzt zweimal angeschlagen fehlte, ist Besserung in Sicht. Ob es sich für das Marchfeld-Spiel ausgeht, wird sich wohl erst am Matchtag entscheiden. Rapp: „Bockay würde uns defensiv schon extrem guttun. Ich hoffe, es geht sich aus.“