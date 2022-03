NSC-Stürmer Toth: „Jeder will Profi werden, das Ziel habe ich noch“

„Das oberste Ziel ist es, fit zu bleiben und viele Spiele zu absolvieren“, meint Sebastian Toth in Hinblick auf die Rückrunde. Der leidgeprüfte Offensivmann verpasste in der Vergangenheit verletzungsbedingt immer wieder Spiele. Auch die Wintervorbereitung verlief für den 20-Jährigen nicht optimal. Ein Bändereinriss machte dem Angreifer zu schaffen. Erst in der zweiten Hälfte der Testspiel-Serie war „Sebi“ dann so richtig mit dabei – und das auch recht eindrucksvoll. Beim 4:1-Sieg gegen Marianum erzielte er drei Tore und auch bei der 2:1-Generalprobe gegen Bad Sauerbrunn und beim 7:1 gegen Deutschkreutz traf Toth. „Man darf das aber keinesfalls überbewerten. In der Liga wird es sicher schwieriger“, sagt Toth, der aber immerhin seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellte. „Das hat schon ganz gut gepasst, wenn ein Stürmer Tore macht, dann ist das immer gut.“ Noch besser ist für den Seestädter aber das Zusammenspiel mit seinem Bruder Daniel. 14 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Daniel und Sebastian Toth. Vienna-Kicker Marcel Toth, der Dritte im Bruder-Bunde, ist um zwölf Jahre älter als Sebastian. „Vor ein paar Jahren habe ich ihm noch als Fan zugeschaut, wie er in der Bundesliga gespielt hat. Es war damals schon so etwas wie ein Traum mit ihm oder Marcel zusammenzuspielen. So richtig gerechnet habe ich nicht, dass das noch passiert. Es ist schon ein richtig geiles Gefühl, gemeinsam mit meinem Bruder zu spielen.“

„Am Spielfeld bin ich mehr Mitspieler als Bruder“

Auf dem Rasen selbst sei es für Sebastian kein Druck mit seinem Bruder gemeinsam dem runden Leder nachzujagen: „Das ist eher eine Hilfe. Aber vielleicht gar nicht so sehr, weil er mein Bruder ist, sondern weil er einfach mit jungen Spielern super umgeht. Charakterlich ist er top. Im Spiel merke ich gar nicht wirklich, dass ich der Bruder bin. Da behandelt er jeden gleich.“ Das bestätigt Daniel: „Da verlange ich einfach von jedem Mitspieler, dass er 100 Prozent gibt.“ Und den Werdegang von Sebastian verfolgt der älteste der drei Toths zwar schon stets, so richtig hinschauen kann er aber erst seit Sommer: „Weil ich davor Profi war, habe ich nicht oft zuschauen können, als er gespielt hat. Das geht jetzt seit Sommer natürlich besser.“

Es ist schon ein richtig geiles Gefühl, gemeinsam mit meinem Bruder zu spielen.“ Sebastian Toth Stürmer SC Neusiedl am See und Spielerkollege von Daniel Toth

Das Urteil des Mittelfeldspielers mit über 200 Bundesliga-Einsätzen: „Hätte ich seinen Schuss gehabt, dann hätt‘ ich wohl 20 oder 30 Bundesliga-Tore mehr gemacht. Er hat einen tollen Schuss und ist technisch sehr stark. Aber das sind viele. Um ganz oben anzukommen, muss man einfach zusätzlich noch an sich arbeiten.“

Ganz oben ankommen ist auch ein Ziel, das der NSC-Stürmer noch nicht abgehakt hat: „Ich denke, jeder, der Fußball spielt, will Profi sein. Und das Ziel habe ich immer noch.“ Der Weg dorthin würde, so wie einst bei seinen beiden Brüdern Daniel und Marcel, über den SC Neusiedl/See dorthin führen. Vorerst ist aber klar: Sebastian Toth will sich einmal in der Regionalliga Ost durchbeißen, fit bleiben und am besten viele Tore erzielen. Unterstützung gibt es dabei, logisch, von seinem Bruder Daniel – der auch Vorbild ist: „Es sind eigentlich meine beiden Brüder, weil ich mir von ihnen richtig viel abschauen kann.“ Auch Daniel Toth genießt das Zusammenspiel mit seinem jüngsten Bruder: „Das ist genial, dass wir jetzt in einer Mannschaft und noch dazu daheim in Neusiedl spielen.“

Einen bescheidenen Wunsch hat dann der älteste der drei Toth-Brüder noch – in Richtung Marcel: „Vielleicht kommt ja der Mittlere auch noch zum NSC. Das würde die Sache rund machen. Sebastian könnte dann so richtig durchstarten – und ich kann dann langsam die Schuhe an den Nagel hängen.“