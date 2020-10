Im Gegensatz zu allen anderen burgenländischen Fußballmannschaften im Erwachsenen-Bereich — im Amateurbereich wurde ja wie berichtet der Spielbetrieb am vergangnen Freitag bis auf weiteres unterbrochen — können Draßburg und Neusiedl schon noch Meisterschaftsspiele austragen. Allerdings nicht daheim.

Die Regionalliga Ost pausiert (noch) nicht, auf burgenländischen Sportplätzen darf aber aufgrund der Verordnung vom Land Burgenland nicht gespielt werden. Die beiden Heimspiele der Burgenländer am kommenden Freitag (Draßburg hätte gegen den Wiener Sport-Club gespielt, Neusiedl gegen Traiskirchen) wurden bereits abgesagt. Logisch, dass sich nun Fragen nach Alternativen auftun.

„Einen Platztausch unter den Vorzeichen gibt es nur über meine Leiche.“ Lukas Stranz, Manager des SC Neusiedl

Für Draßburgs Obmann Ernst Wild steht auf jeden Fall fest: „Würde es Entschädigungszahlungen geben, dann kann man schon darüber reden irgendwohin auszuweichen. Klar ist aber auch, dass es dann eine Art Wettbewerbsverzerrung wäre, müsste man die Heimspiele auf fremdem Terrain austragen.“

Neusiedls Manager Lukas Stranz teilt die Meinung von seinem Draßburger Kollegen Wild: „Ja, das wäre Wettbewerbsverzerrung.“

Einzige Alternative bliebe also ein Platztausch wie Karl Schmidt, Geschäftsführer vom Burgenländischen Fußballverband erklärt: „Diese Möglichkeit gibt es, wenn beide Vereine damit einverstanden sind.“ Stranz hakt bei diesem Vorschlag sofort ein: „Ein Platztausch unter den Vorzeichen? Nur über meine Leiche. Man muss sich ja nur die Tabelle ansehen. Wir haben zwei Heimspiele, zwei Siege und insgesamt sechs Punkte. Und wenn dann im Raum steht, dass nach 12 Runden gewertet wird, dann stimme ich da nicht zu. Es ist auch ein wenig schade, dass von den Verbänden dazu bislang kaum etwas gekommen ist. Wir werden uns da jetzt mit den Vereinen untereinander zusammensetzen.“

Zurück zum Sportlichen: Trainiert wird in Neusiedl weiterhin und zwar fokussiert: „Auch wenn jetzt das Spiel gegen Traiskirchen nicht stattfindet, auswärts geht es ja für uns weiter. Da steht dann in der kommenden Woche das Stripfing-Spiel an und auf das bereiten wir uns vor, so wie immer“, so Stranz.