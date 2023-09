Oberwart bezwingt den Tabellenführer

SR Donaufeld - Oberwart 2:3. Zwei harte Wochen lagen hinter dem SV Oberwart. Sowohl gegen Elektra (0:3) als auch gegen Krems (1:2) konnte man daheim nicht punkten. Am Samstag ging es nun wieder auswärts ran. Die Oberwarter gastierten bei Tabellenführer Donaufeld. Nach den letzten Niederlagen eine harte Aufgabe, die die Mannschaft von Trainer Klaus Guger aber mit Bravour meisterte und sich einen 3:2-Sieg „erkämpfte“, wie Sportkoordinator Peter Lehner erklärte.

Donaufeld ging nach gut 20 Minuten durch Manuel Wolf in Führung. Oberwart drehte die Partie aber noch vor der Pause. Zum 1:1 netzte nach einer halben Stunde Erik Burai. Für den Ungar, der sich bei Kooperationsklub Rotenturm für höhere Aufgaben empfahl, war es der erste Startelfeinsatz im SVO-Trikot. Lehner: „Irgendwie schon ein kleines Märchen, dass er dann gleich trifft. Erik spielte auch sonst richtig gut. Er hat sich in den letzten Monaten einfach super entwickelt und sich den Einsatz jetzt verdient.“

Stolze Auswärtsserie bleibt bestehen

Für die Führung kurz vor der Pause sorgte in Folge Lukas Zapfel, der erst kurz zuvor für den verletzten Balazs Horvath eingewechselt wurde. Noch vor dem Halbzeitpfiff mussten die Oberwarter aber den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Davon ließ man sich nach Wiederanpfiff aber nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Michael Huber traf in Minute 61 per Kopf zum 3:2, das man dann klug über die Zeit brachte.

Lehner: „Ein hart erarbeiteter, aber für uns extrem wichtiger Sieg, der wieder mal gezeigt hat, dass wir mit jedem in der Liga mithalten können. Dieser Sieg gibt jetzt auf jeden Fall Kraft. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und dieses Mal hatten wir das bessere Ende für uns. Den Schwung wollen wir nun unbedingt mitnehmen.“

Für die Oberwarter war es der zweite Auswärtssieg im dritten Spiel. Am kommenden Freitag geht es zuhause gegen Draßburg. Daheim schrieben die Oberwarter bisher noch nicht an. Mit dem Donaufeld-Erfolg im Rücken will man das ändern.

Statistik

SR Donaufeld - SV Klöcher Bau Oberwart 2:3 (2:2). Torfolge: 1:0 (21.) Wolf, 1:1 (33.) Burai, 1:2 (40.) Zapfel, 2:2 (45.) Schöfl, 2:3 (61.) Huber. Gelb-Rote Karte: Ekinci (76., Foul). Gelbe Karte: Tegeltija (80., Unsportlichkeit). SR: Holzinger.- Donaufeld, 200.

Donaufeld: Giuliani; Ekinci, Tegeltija, Babic, Holzmann, Holzer (79. Dogan), Orgolitsch, Petkovic (64. Fischer), Wolf (85. Van Zaanen), Schöfl, Schneider.

Oberwart: Marton Horvath; Farkas, Woth, Kager, Huber, Balazs Horvath (24. Zapfel); Wessely, Sperl; Herrklotz, Gräf (57. Radostits); Burai (81. Doleschal).