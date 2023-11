Oberwart braucht bei Rapids „Zweier“ eine Reaktion

Rapid II - Oberwart; Freitag, 19 Uhr: Das 0:5 gegen Leobendorf war ein kleiner Schlag ins Gesicht für den SV Oberwart. Im letzten Heimspiel der Saison wollte man sich eigentlich von seiner besten Seite präsentieren, was folgte, war aber ein herbe Klatsche. So müssen nun die verbleibenden zwei Auswärtspartien noch für Punktgewinne herhalten. Zweimal geht es dafür für die Oberwarter nach Wien. Erster Halt: Wien-Hütteldorf, wo die Oberwarter schon am heutigen Freitag bei der Zweitauswahl des österreichischen Rekordmeisters SK Rapid gastieren.

Eine Mammutaufgabe, stehen die Rapidler aktuell doch auf dem dritten Tabellenplatz und haben nur einen Punkt Rückstand auf Leader Donaufeld. Auch den Tabellenführer schlug Oberwart aber heuer bereits – ein Umstand, der Hoffnung geben soll. Nach dem 0:5 gegen Leobendorf ist man generell bestrebt, „eine Reaktion“ zu zeigen, wie Sportkoordinator Peter Lehner erklärte. „Das wird notwendig sein und das wollen wir schon auch sehen, auch wenn es in keinem Fall ein leichtes Auswärtsspiel ist. Rapid II ist eine der besten Mannschaften der Liga.“

In der Folgewoche geht es für die Oberwarter in der vorgezogenen ersten Frühjahrsrunde dann noch zum Sport-Club. „Wir müssen in diesen Spielen jetzt noch mitnehmen, was geht, und dann ist es im Winter sowieso an der Zeit, zu optimieren und den Herbst genau zu analyiseren.“

Personell schaut es für das Saison-Finish wieder besser aus: Thomas Herrklotz spulte gegen Leobendorf wieder 45 Minuten ab, auch die Routiniers in der Abwehr, Bernd Kager und Marko Dusak, könnten fürs Rapid-Spiel Thema werden.