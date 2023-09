Oberwart gegen die Young Violets und das Duell zweier Freunde

Young Violets - Oberwart; Freitag, 20 Uhr: Am Freitag geht es für den SV Oberwart zum bereits vierten Mal in dieser Saison nach Wien. Diesmal zur Austria Akademie, wo die Oberwarter auf die Young Violets treffen. Für einen im SVO-Lager keine gewöhnliche Wien-Auswärtsfahrt.

Peter Lehner trifft in seiner Funktion als Spoortkoordinator auf einen seiner besten Freunde Philipp Hosiner, der für die Austria Amateure auf Torejagd geht.„Wir kennen uns schon lange und uns verbindet eine gute Freundschaft.“ Für die 90 Minuten am Freitag wird die aber ruhen.

Für 90 Minuten ruht die Freundschaft

Hosiner hält in der laufenden Saison bereits bei sieben Treffern und führt die RLO-Schützenliste an, „hoffentlich lässt er gegen uns kein weiteres Tor folgen“, schmunzelt Lehner. Neben dem Fokus auf das Duell mit dem Kumpel steht freilich die sportliche Komponente im Vordergrund. Und die zeigte in den letzten Wochen einen klaren Aufwärtstrend. Erst gewann der SVO gegen Donaufeld, jetzt holte man auch gegen Draßburg drei Zähler.

Gegen die Wiener, die am Dienstag noch im Nachtrag gegen Neusiedl spielten, will man die Serie fortsetzen. Lehner: „Nach den sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen fahren wir mit Selbstvertrauen hin.“ In den Jungveilichen sieht er eine „spielstarke, ballsichere Mannschaft“, die mit Hosiner einen sehr erfahreren Mann vorne drin hat. „In puncto Erfahrung sollten wir ihnen aber trotzdem überlegen sein. Ich hoffe, wir können das ummünzen.“

Trainer Klaus Guger streicht ebenfalls die Spielstärke des Gegners hervor: „Da müssen wir von Anfang an konsequent dagegenhalten.“ Zuletzt fehlte Simon Radosits – er sollte zurückkehren. Auch Marko Dusak steigt nach und nach ein.