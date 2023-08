Oberwart gegen Neusiedl: Zeichen stehen auf Vollgas-Derby

Oberwart – Neusiedl; Freitag, 19.30 Uhr. Beim Oberwarter Aufsteiger wollte man die Wichtigkeit des zweiten Spieltages nicht herunterspielen. Es ging zum FC Mauerwerk und neben den ungewöhnlichen Vorzeichen mit einem Kunstrasenplatz in Wien-Favoriten war im Vorfeld auch die „Anspannung groß“, wie es SVO-Cheftrainer Klaus Guger ausdrückte. So verlor man seinen Liga-Start gegen den Wiener Sport-Club mit 0:2, ehe man dann mit einer verjüngten Mannschaft beim 2. Liga Süd-Neuling von der Gemeinde Tobaj und nach einem 4:0-Erfolg relativ souverän in die zweite BFV-Cuprunde einzog. Dort geht es dann am Dienstag, ab 16.30 Uhr, in Neuhaus um den Aufstieg ins Achtelfinale und davor kommt es schon am Freitagabend zu einem weiteren „Schmankerl“ im Informstadion. Der burgenländische Traditionsverein vom SC Neusiedl gastiert im Süden und das erste Ostliga-Derby 2023/24 geht über die Bühne.

Respekt vor dem NSC

Davor gewann der SVO aber noch im zehnten Wiener Gemeindebezirk mit 3:0. Vor allem nach der Pause kickten Thomas Herrklotz, Patrick Farkas und Kollegen richtig gut, waren defensiv konzentriert und klar in ihren Offensivaktionen. Simon Radostits, Bernd Kager und Balazs Horvath waren dann beim späteren Auswärtssieg die Torschützen und die Anspannung lockerte sich. „Das hat natürlich sehr gut getan“, resümierte auch Guger, um anzufügen: „Wir haben angeschrieben. Das war wichtig, denn die bisherigen Spiele zeigen, wie eng und ausgeglichen es in der Regionalliga zugeht. Wir müssen in jedem Spiel an unser Limit gehen. Nur so haben wir eine Chance.“

Eine ebensolche rechnet man sich durchaus auch beim „Derby“ aus. Die Nordburgenländer schätzte man insgesamt als sehr gute Truppe ein, der man aber gerne mehr als nur Paroli bieten möchte. „Die Neusiedler haben eine gestandene Regionalliga-Mannschaft und dazu einen sehr erfahrenen Trainer. Das wird für uns klarerweise nicht einfach, aber wir wollen vor allem zuhause gegen jeden Gegner etwas mitnehmen“, so Guger und Sportkoordinator Peter Lehner, der die Seestädter noch gegen den FavAC beobachtete, ergänzte: „Die haben richtig gute Kicker drin und dazu auch noch eine sehr gute Mischung im Kader. Sie sind sicher Favorit, aber wir wollen, nachdem wir gewissermaßen den Respekt vor der Liga ablegten, nun auch im Informstadion punkten.“

Personell sieht es bei den Hausherren relativ gut aus, Adam Woth und David Gräf werden wieder mitwirken können. Offen blieb nur ein Einsatz von Innenverteidiger Kilian Koch.

In Neusiedl ist die personelle Lage angespannt – Elias Tarzi (Muskelfaserriss), Sebastian Toth (Innenbandverletzung im Knie) und Niklas Streimelweger (Seitenbandriss im Knie) fallen allesamt vier bis sechs Wochen aus, hinzu kommt Dominik Kirschner, der mit einer Knöchelblessur auch zwei Wochen pausieren muss. Die prekäre Kadersituation veranlasste den NSC zum Handel, genauer gesagt zu einem speziellen Schachzug. Vereinslegende und Jahrhundertelf-Spieler Patrick Kienzl, der im Sommer zurücktrat, wird das grün-weiße Trikot bis zum Winter wieder tragen – mehr dazu auf der nächsten Seite.

Zum kommenden Gegner meint Trainer Stefan Rapp: „Die haben jetzt einmal Selbstvertrauen getankt und sind defintiv ein gutes Team mit individueller Qualität. Es wird eine große Herausforderung, bei der wir alles abrufen müssen und am besten an die erste Hälfte vom FavAC-Spiel anschließen sollten.“