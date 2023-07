Oberwart holt nächsten Ex-Bundesliga-Kicker

Ried begann seine Karriere beim TuS Vorau. Danach spielte er für Grafenschachen und Greinbach. 2008 kam er in die Jugend des TSV Hartberg, 2010 in die Akademie des FC Admira Wacker Mödling. Nach etwas über einem Jahr in Niederösterreich kehrte er zum TSV Hartberg zurück, in dessen Zweitmannschaft er fortan zum Einsatz kam. 2012 rückte Ried in den Profikader der Hartberger auf.

Sein Debüt in der Zweiten Liga gab er im Mai 2013. Zur Saison 2016/17 wechselte er zum Ligakonkurrenten Lafnitz. Im Jänner 2019 kehrte Ried zum TSV Hartberg zurück. Zur Saison 2019/20 rückte er schließlich in den Profikader der Oststeirer auf. Zwischen 2019 und 2021 kam Ried bei Hartberg zu 48 Einsätzen in der Bundesliga.

22 Tore in der Regionalliga Mitte

Seit Jänner 2022 kickte Ried dann für den Regionalliga Mitte-Klub WSC Hertha Wels. Dort konnte er in der vergangenen Saison aufzeigen. Ried gelangen in der Spielzeit 2022/23 22 Treffer für die Oberösterreicher. Zudem steuerte er neun Assists bei. Nach Michael Huber, Daniel Glander und David Gräf ist Ried der insgesamt vierte SVO-Neuzugang in diesem Sommer - nach Huber der zweite mit Bundesliga-Erfahrung.

Präsident Gerhard Horn erklärte: „Nach intensiven Gesprächen ist es uns nun gelungen, einen weiteren Top-Transfer in das Informstadion zu bringen. Wir freuen uns enorm, Lukas in den nächsten zwei Jahren im Oberwart-Dress sehen zu können.“

Ried selbst sagte: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach Oberwart funktioniert hat. Mit dem Schwung aus der letzten Saison möchte ich natürlich mit meiner Erfahrung meinen Teil dazu beitragen, dass diese Saison auch erfolgreich wird.“

Und Sportkoordinator Peter Lehner meinte: „Wir führen seit einigen Wochen großartige Gespräche mit Lukas. Vor allem durch den Abgang von Andreas Radics waren wir letztlich gezwungen, zu reagieren. Lukas galt sofort als Wunschspieler für diese Position.“