Oberwart muss zum Tabellenführer

Donaufeld – Oberwart; Samstag, 16 Uhr: Die Regionalliga bleibt für den SV Oberwart ein hartes Unterfangen. Zuletzt musste man sich Krems 1:2 geschlagen geben. War man in der Woche davor beim Heim-0:3 gegen Elektra noch quasi chancenlos, war das Auftreten gegen den KSC weitaus besser. Nur für die Punkte reichte es am Ende wieder nicht. Als äußerst bitter stuften Trainer Klaus Guger und Sportkoordinator Peter Lehner die Pleite gegen Krems ein: „Weil wir gut spielten!“

Lehner: „Nach dem Spiel gegen Elektra haben wir viel gesprochen, einiges aufgearbeitet – die Reaktion war dann definitiv die richtige.“ Jedoch das Ergebnis nicht. Nach sechs Runden stehen so vier Punkte am SVO-Konto. Alle wurden auswärts geholt. Da ist es doch aufgelegt, dass es am kommenden Samstag wieder auswärts rangeht. Allerdings wartet mit Leader Donaufeld die derzeit wohl schwerstmögliche Aufgabe.

Bei Donaufeld die Auswärtsserie fortsetzen

Die Wiener holten zuletzt drei Siege am Stück und sind im Flow. Für den SVO geht es aber vielmehr darum, selbst wieder in die Spur zu finden. Lehner: „In dieser Liga ist keine Woche leicht. Die Luft ist wahnsinnig dünn, das wissen wir. Wir müssen für uns das Maximum rausholen, dann sind wir definitiv gegen jeden konkurrenzfähig.“

In der aktuellen Situation sei es zudem entscheidend, noch härter zu arbeiten. „Derzeit ist es eben so, dass wir uns alles doppelt und dreifach erarbeiten müssen. Wenn wir einen Lauf haben, gewinnen wir die Partie gegen Krems. So war das Gegenteil der Fall.“ Vielleicht findet man nun mit der Auswärtsstärke zurück in die Spur.

Warum es auswärts generell besser läuft als zuhause? Schwierig zu sagen – Heimschwäche will man beim SVO aber keine herbeireden. „Neusiedl und Krems waren beides Spiele, die du gewinnen musst. Natürlich wäre es aber super, wenn wir auch daheim mal anschreiben“, weiß Lehner. Davor geht es aber ohnehin zu Donaufeld. Der zuletzt fehlende Adam Woth, der gegen Krems schon durchspielte, ist gegen die Wiener dabei. Auch Marko Dusak könnte zur Option werden.