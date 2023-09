Oberwart verliert bei den Young Violets durch spätes Traumtor

Young Violets - Oberwart 1:0. Ja, auch die Auswärtsserie hat einmal ein Ende. Nach bisher zwei Siegen und einem Unentschieden auf fremden Terrain musste der SV Oberwart am Freitag die erste Auswärtsniederlage der laufenden Saison einstecken.

Es ging zu den Young Violets mit Philipp Hosiner. Für Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner ein besonderes Duell, zählt Hosiner doch zu seinen besten Freunden.

Die Oberwarter reisten ersatzgeschwächt nach Wien. Simon Radostits (Mittelfußknochen-Verletzung) und Thomas Herrklotz (Könchelverletzung) standen nicht im Aufgebot von Klaus Guger. Dafür stürmte Erik Burai mit Lukas Ried. In der ersten Hälfte hatten, so Lehner, Hosiner und Co. Vorteile. „Da haben wir uns mit ihrem Speed schwergetan. Nach und nach kamen wir aber besser rein.“

Mehr Gefahr ging in Hälfte eins von den Violets aus - nach der Pause änderte sich das, man schien die Ausfälle mit Dauer also gut zu kompensieren. „In der zweiten Hälfte hatten dann wir Vorteile“, meinte Lehner.

„So ein Tor habe ich noch nie gesehen“

Und in Minute 60 durften die Oberwarter auch fast jubeln. Eine starke Aktion über Zapfel und Burai landete bei Ried - der setzte einen Schuss gegen die Laufrichtung von Austria-Keeper Jusic, doch der junge Schlussmann reagierte stark.

Viele rechneten in Folge mit einer Punkteteilung. In Minute 78 aber der entscheidene Moment der Austrianer - oder besser von Aleksa Ilic. Der Violets-Akteur schoss aus rund 25 Metern - und der Ball landete unhaltbar für Marton Horvath im SVO-Tor.

Lehner berichtete: „Ein unfassbares Tor. Der fuhr ins Kreuzeck ein, da passte kein Blatt Papier mehr dazwischen. So einen Treffer habe ich noch nie - weder live, noch auf Dazn oder Sky gesehen. Das war ein Traumtor. Für uns aber richtig bitter, weil wir nach der Pause super im Spiel waren. Dadurch fühlt sich die Niederlage am Ende schon ein bisserl grauslich an.“

Heimspiel gegen Ardagger ohne einige Verletzte

Bitter für Oberwart, neben der Niederlage und den ohnehin schon Verletzten erwischte es gegen die Violets auch Marko Dusak und David Gräf. Dusak musste früh mit einer Muskelverletzung raus, der für ihn eingewechselte Gräf verletzte sich am Knöchel.

Beide werden wohl am Freitag, 20 Uhr, im Aufsteiger-Duell gegen Ardagger nicht mitwirken können. Radostits sollte wieder dabei sein, wie es bei Thomas Herrklotz aussieht, wird sich im Laufe der Woche zeigen.

Statistik

Young Violets Austria Wien - SV Klöcher Bau Oberwart 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (78.) Ilic. Gelbe Karten: Österreicher (43., Foul), Hosiner (83., Unsportlichkeit); Huber (40., Foul), Sperl (51., Unsportlichkeit), Kager (nach Spielende, Kritik). SR: Radev.- Austria Akademie, 250.

Young Violets: Jusic; Ilic, Wojnar, Markovic (80. Nisandzic), Abdi (73. Jankovic), Saljic (73. Stöger), Scharner, Ewemade, Österreicher (65. Sawicki), Sutterlüty (80. Stöckl), Hosiner.

Oberwart: Marton Horvath; Dusak (8. Gräf, 79. Adam Horvath), Kager, Huber; Farkas, Sperl, Woth, Zapfel; Ried, Burai, Wessely.