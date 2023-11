Oberwarts letzte Hürde lautet Wiener Sport-Club

Wiener Sport-Club – Oberwart; Freitag, 19.30 Uhr: Und so schnell ist der erste Teil in der Comeback-Saison in der Regionalliga Ost dann zu Ende. Am Freitag bestreitet der SV Oberwart das letzte Liga-Spiel des Jahres beim Wiener Sport-Club. Es ist die vorgezogene erste Runde aus dem Frühjahr. Das heißt: Der Sport-Club und Oberwart trafen sich in diesem Jahr bereits. Das Duell im Juli im Südburgenland endete mit einem 2:0-Sieg für die Wiener – seither ist viel passiert.

Der Sport-Club steht mit 21 Punkten aus 14 Spielen auf dem soliden achten Platz. Oberwart schien zwischenzeitlich voll in der Liga angekommen, zuletzt kam man aber in eine Negativspirale und verlor fünfmal in Folge. Womit die Lage für den SVO durchaus angespannt ist: „13 Punkte und der 13. Platz nach der Hinrunde sind natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, weiß auch Sportkoordinator Peter Lehner, der vor dem letzten Spiel des Jahres – gleichzeitig dem ersten Match der Rückrunde – klarstellt: „Wir sind jetzt in der Realität angekommen und die lautet Abstiegskampf, das können wir nicht wegwischen.“

Die Devise ist also klar: Es braucht Punkte! Trainer Klaus Guger will beim Sport-Club mit einer gewissen Finalmentalität antreten: „Wir müssen das Match wie ein Endspiel sehen, das wir unbedingt gewinnen wollen.“ Drei Zähler vor der langen Winterpause würden auf jeden Fall noch guttun, wissen die Oberwarter. Leicht wird es aber nicht nur aufgrund der fünf Niederlagen zuletzt keinesfalls. Der Sport-Club feierte in den letzten beiden Spielen ungefährdete Siege gegen Neusiedl (6:0) und den FavAC (3:1).

Die Personallage: Simon Radosits und Thomas Herrklotz standen gegen Rapid II wieder in der Startelf, auch Bernd Kager könnte nun wieder dabei sein. „Alle drei sind aber noch nicht bei hundert Prozent“, so Trainer Guger.