Ostliga-Derby: Schwer erfolgreiches Kienzl-Comeback

Oberwart - Neusiedl 1:2. Zum ersten Mal hieß es am Freitagabend Derbytime in der Regionalliga Ost, denn die beiden rot-goldenen Vertreter aus Oberwart und Neusiedl kreuzten die Klingen. Zwei der traditionsreichsten burgenländischen Vereine wollten ihre letztwöchigen Siege - Oberwart gewann bei Mauerwerk mit 3:0, Neusiedl schlug den FavAC mit 3:1 - bestätigen und sich so einen gelungenen Saisonstart sichern. Das gelang am Ende den Nordburgenländern, die nun mit sieben Punkten super dastehen, während im SVO-Lager doch Katzenjammer angesagt war. Wirklich gut war das Spiel dann von Beginn an nicht. Die Hausherren fanden in den ersten 45 Minuten besser rein und nach toller Vorarbeit von Patrick Farkas traf Lukas Ried aus knapp 16 Metern zur 1:0-Führung. „Da konnten wir mit dem Auftritt auch noch zufrieden sein“, resümierte Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner, um anzufügen: „Die zweite Halbzeit war dann von unserer Seite inferior und einfach schlecht.“

Eine Rückkehr als Kopfsache

Die Gäste wurden nach dem Seitenwechsel stärker, ohne wirklich zu glänzen. Lehner weiter: „Mit Mentalität und einfachsten Mitteln haben sie das Spiel dann gedreht.“ Dabei brauchte es einen NSC-Doppelschlag, denn erst traf Matus Paukner in Minute 78 zum 1:1, ehe der erst vor wenigen Tagen aus der Fußballer Pension zurückgeholte Patrick Kienzl drei Minuten später den 1:2-Endstand erzielte - per Kopf nach einem Standard. Lehner weiter: „Wir hatten keine Offensivaktion und so auch keine Entlastung. Das muss man auch ganz klar ansprechen. Es war dann ein Sieg, der in Ordnung ging. Es ist eine riesige Enttäuschung da.“ Neusiedls Coach Stefan Rapp zog naturgemäß ein zufriedenes Resümee: „Wir haben Oberwart gegen Mauerwerk beobachtet, da waren sie spielstark und hatten ein super Positionsspiel. Das wollten wir gut zustellen, was uns bis auf das Gegentor auch gut gelungen ist. Nach der Pause waren wir dominant, haben aber lange zu wenig daraus gemacht. Paukner hat dann ein für ihn untypisches Tor gemacht. Und dann kam eben ein gewisser Herr Patrick K.“

Kienzl: „Das kann man nicht erfinden.“

Und der Sieg-Torschütze selbst war natürlich extrem glücklich: „Das sind Geschichten, die der Fußball schreibt. Die kann man nicht erfinden. In der Hierarchie meiner emotionalsten Tore ist dieses weit oben.“ 45 Minuten bekam der Neusiedler Jahrhundertelf-Spieler und mit denen hat er gar nicht gerechnet: „Geplant waren Kurzeinsätze, jetzt waren es 45 Minuten. Im Spiel ist es mir ganz gut gegangen“, so der 33-Jährige. Am Tag danach sah es ein wenig anders aus: „Heute bin ich schon ein wenig erledigt, aber natürlich sehr glücklich über den Sieg und das Tor.“ Dabei gibt es gar nicht viel Zeit zum Verschnaufen, schon am Dienstag spielt der NSC im Cup in Leithaprodersdorf, am Freitag dann daheim in der Liga gegen Krems.

Foto: Daniel Fenz

Viel Pause hat der SVO-Tross ebenfalls nicht, für die Südburgenländer geht es auch schon am Dienstag beim 1. Klasse Süd-Verein aus Neuhaus um das BFV-Cup-Achtelfinal-Ticket. Am Freitag wartet dann das Auswärtsspiel beim FavAC.

Statistik:

SV Klöcher Bau Oberwart – SC Neusiedl am See 1:2 (1:0).-Torfolge: 1:0 (32.) Ried, 1:1 (78.) Paukner, 1:2 (81.) Kienzl.Gelbe Karten: Farkas (48., Foul), Herrklotz (55., Foul); Tatzer (44., Foul), Daniel Toth (70., Foul), Funktionär Günter Gabriel (88., Kritik), Gatti (93., Foul). SR: Kotsch.- Informstadion, 800.Oberwart: Glander; Kager, Dusak (84. Gräf), Huber; Farkas, Wessely, Sperl (70. Woth), Balazs Horvath; Ried, Radostits; Herrklotz (75. Doleschal).Neusiedl: Gindl; Tatzer, Wodicka, Bockay, Assim; Daniel Toth, Marcel Toth; Gatti, Breuer (46. Kienzl), Bucur (84. Bender); Paukner (92. Töpel).