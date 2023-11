Ostliga: Neusiedl will die 20-Punkte-Marke holen

TWL Elektra – Neusiedl; Freitag, 19.30 Uhr. Neusiedl bleibt weiter „on the road“. Und will den Schwung vom 2:1-Sieg beim FC Mauerwerk mit zum Rax-Platz nehmen. Das letzte Spiel im Herbst, gleichzeitig der Auftakt zur Rückrunde, bestreitet man wieder auswärts. Erneut geht es nach Wien. TWL Elektra heißt der Gegner. Im Vorjahr war die Truppe von Trainer Herbert Gager noch sensationell Vizemeister, aktuell liegt die Mannschaft auf Rang 12. In Runde eins gab es gegen die Elektra ein 1:1-Remis. Auch diesmal ist das Ziel ungeschlagen zu bleiben.

„Dann hätten wir zumindest 19 Punkte, das war vorab so ungefähr das Herbst-Ziel“, stellt der Sportliche Leiter Günter Gabriel klar. Noch besser wäre ein Sieg, dann hätte man die 20er-Marke geknackt. Mit Daniel Toth, zuletzt gesperrt, kommt ein wichtiger und erfahrener Spieler zurück in den Kader, der sich sonst aber kaum verändern wird. Trainer Stefan Rapp hofft auf einen fokussierten und zielstrebigen Auftritt seiner Mannschaft: „Wir wissen, dass uns wieder ein Gegner erwartet, der besser als sein Tabellenplatz ist. Da muss man die Tugenden abrufen, die wichtig sind. So wie wir es vor der Pause gegen Mauerwerk gezeigt haben.