„Das ist ja ganz klar, dass wir erfolgreich sein wollen und an den starken Endspurt im Herbst anschließen wollen“, so Parndorfs neuer Trainer Stefan Rapp, der sich mit seiner neuen Mannschaft viel vornimmt.

„Mannschaft hat Wille und Dynamik“

„Dass in der Mannschaft ein großer Wille steckt, davon habe ich mich am Samstag beim Hallenmasters überzeugt“, meint Rapp, der anfügt: „Da ist Potenzial da, Dynamik und auch Spielintelligenz.“ Der gebürtige Tiroler durfte jedenfalls am Montag — zwei Tage nach dem Masters-Triumph — auf eine bestens gelaunte Parndorfer Mannschaft blicken, stellte aber auch klar: „Hallenfußball ist schon weit weg vom Feld. Wir müssen jetzt umschalten und uns voll auf die Rückrunde fokussieren.“

Lukas Umprecht(l.) im Spiel gegen Herbstmeister Mauerwerk. Der 2:1-Sieg gegen den Leader brachte Parndorf in der Hinrunde den ersten vollen Erfolg und damit den Umschwung. | Ivansich

In puncto Neuzugänge wird sich auch Stefan Rapp auf keine großen Sprünge freuen dürfen: „Natürlich würde ich einen Messi oder Fabregas holen, wenn es möglich wäre“, scherzt Rapp: „aber wir haben einen guten Kader und es ist vom Verein so beschlossen, dass man am Transfermarkt kaum aktiv wird, aber auch keinen Spieler abgibt.“

Rapp hat sich über seine Mannschaft schon einen ersten Überblick gemacht: „Der Kader ist eine gute Mischung aus jungen Spielern und Routiniers. Ein Ziel von mir ist es schon auch, junge Spieler zu entwickeln. Da werde ich jetzt in den kommenden Wochen sehen, wer schon dazu bereit ist. In der zweiten Mannschaft gibt es Kandidaten, die den Sprung rauf schaffen können.“

Der aktuellen Tabellensituation ist sich Rapp bewusst. Parndorf ist Zehnter, liegt aber im Fall von vier Absteigern nur zwei Punkte vor Rang 13, also dem Viertletzten (Team Wiener Linien).

Fokus liegt auf Talente fördern und punkten

Das Thema Abstiegskampf müsse man also durchaus berücksichtigen. „Und deshalb kann der Fokus nicht nur auf dem Entwickeln von jungen Spielern liegen, wir müssen auch liefern und dementsprechend Punkte machen. Da wird es wichtig sein, den richtigen Spagat zwischen Fördern der jungen Talente und eben dem beinharten Kampf um Punkte zu finden.“

Übrigens ist Rapps Terminkalender derzeit randvoll, parallel zu seiner Trainertätigkeit in Parndorf absolviert der 46-Jährige die Uefa-Pro-Lizenz: „Eine richtig intensive, aber sehr reizvolle und anspruchsvolle Herausforderung für mich, die viel Spaß macht“, so Rapp.