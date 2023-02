Werbung

Nach dem 1:1-Remis gegen Draßburg wurde in Siegendorf analysiert und gehandelt. Über die genauen Gründe wollte Präsident Peter Krenmayr nicht sprechen, meinte nur so viel: "Wir müssen in unserer Situation handeln. Der Vorstand ist zu dem einstimmigen Entschluss gekommen, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen." Mehr zum Siegendorfer Trainerwechsel gibt es in der Printausgabe am Donnerstag.