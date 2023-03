Porics: „Wir haben etwas gutzumachen“

Werbung

WIENER VIKTORIA - DRASSBURG, 15.30 UHR. Obwohl seine Mannschaft im Frühjahr noch ungeschlagen ist, nimmt Trainer Michael Porics diese in die Pflicht: „Wir haben ein wenig gutzumachen.“ Gemeint ist das Verjuxen des 3:0-Vorsprungs beim Heimspiel gegen Scheiblingkirchen. Die Chance zur „Wiedergutmachung“ gibt es in Wien, bei der Viktoria. Die Aufgabe wird alles andere als einfach. Immerhin muss man am Kunstrasen bei den heimstarken Hauptstädtern antreten. Zweimal bereitete man sich in dieser Woche deshalb auf Kunstrasen vor: „Wir werden uns fokussiert auf diese schwierige Herausforderung einstellen“, so Porics. Die Mannschaft von Toni Polster zählt daheim als immens schwer zu bespielen. Nur einmal verlor die Wiener Viktoria in der laufenden Saison auf eigenem Terrain, holte aus neun Spielen sieben Siege und ein Remis sowie eine knappe 2:3-Niederlage gegen Traiskirchen, bei der man erst in Minute 94 das entscheidende Gegentor bekam. Draßburg ist also gewarnt, auch weil die Polster-Schützlinge Kämpferqualitäten besitzen, in der vergangenen Woche Siegendorf in Unterzahl durch ein Last-Minute-Tor schlugen. „Wir müssen alles reinhauen und weniger Fehler als zuletzt machen, dann können wir dort bestehen. Einfach wird es aber mit Sicherheit nicht.“ Personell wird sich wenig ändern. Tobias Polz fehlt weiterhin, Marko Markovic könnte dafür eine Option sein.