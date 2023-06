Radics verlässt SVO - und dankt allen

Der Burgenlandliga-Meistertitel samt anschließender Trennung von Trainer Patrick Tölly und der rasch folgenden Installierung von Neo-Coach Klaus Guger war noch gar nicht wirklich verdaut, da bat der neue „Chef“ am letzten Donnerstag schon zur ersten Vorbereitungseinheit für die anstehenden Regionalliga-Aufgaben. Der 48-jährige Fachmann wollte seine Mannschaft kennenlernen – und das am besten auch noch schnell. Was er dann an drei Trainingstagen sah, schilderte der zuletzt bei den Lafnitz Amateuren arbeitende Guger der BVZ: „Ich hatte einen sehr guten Eindruck, auch weil der Mix innerhalb des Kaders mit einigen Routiniers und jungen Kickern ein richtig guter ist. Jeder will sich beweisen und zeigen.“ So soll es sein, da arbeitet es sich für den Trainer auch einfacher. Am morgigen Freitagabend steigt dann, ab 19 Uhr, das erste Testspiel gegen den SC Kalsdorf.

Verdienter Sprung zum SV Lafnitz

Ganz steht der Kader dann sicher noch nicht, auch wenn man mit Helmut Plank, der in der Vorwoche beim 2. Liga Süd-Verein aus Grafenschachen seine Trainertätigkeit beendete und nun als Assistent in den Betreuerstab einsteigt, ein weiteres offenes Puzzleteilchen komplettierte. So teilte nämlich Andi Radics der Oberwarter Vereinsführung mit, den Schritt nach oben wagen zu wollen. Viele Vereine interessierten sich für den 22-jährigen Markt Neuhodiser, der sich mit seinen Leistungen in die Notizbücher höherklassiger Klubs spielte und der SV Lafnitz erhielt dann den Zuschlag. Noch am Montagabend verabschiedete er sich von seinen ehemaligen Teamkollegen. „Ich hatte mit den Steirern und allen voran mit Trainer Michael Steiner einige super Gespräche“, sagte Radics zur BVZ und ergänzte: „Es ist ein großer Schritt, aber den will ich nun machen.“ Im Juli 2019 wechselte er vom SV Waldbach aus der steirischen Oberliga ins Informstadion und zeigte früh, was in ihm steckt. In der Anfangszeit musste er zwar ab und an auch beim 2. Liga Süd-Kooperationspartner aus Rotenturm aushelfen, aber der technisch extrem feine Kicker biss sich nach und nach in der SVO-Ersten fest und war dann irgendwann auch nicht mehr von dieser wegzudenken.

Über Waldbach ins Profi-Geschäft

Vor allem das abgelaufene Meister-Jahr war ein sportliches Ausrufezeichen: 22 Treffer gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler in der Burgenlandliga und so war er kongenialer Partner für Angreifer Thomas Herrklotz und Simon Radostits, die so etwas wie ein kleines „Magisches SVO-Dreieck“ darstellten. „Oberwart war für mich einfach ein super Pflaster und ich habe den gesamten Verein und allen voran Sportkoordinator Peter Lehner unglaublich viel zu verdanken. Es waren vier Jahre mit einigen Tiefen und sehr vielen Höhen und generell einfach eine unglaublich schöne Zeit.“ Noch am Dienstag trainierte Radics dann das erste Mal offiziell beim steirischen 2. Bundesliga-Klub mit und soll dort auf Sicht auch eine prägende Rolle einnehmen.

Die SVO-Verantwortlichen freuten sich indes ebenfalls mit. „Natürlich wollten wir ihn nicht verlieren, aber wenn sich Spieler nach oben verändern können, ist das auch immer eine Auszeichnung für den Verein und seine handelnden Personen“, sagte Coach Guger. Für den offensiven Mittelfeldspieler wird es einen Ersatz geben und lose Kontakte waren zu Wochenbeginn auch schon geknüpft.

Konkreter ist dann schon das Interesse am gebürtigen Oberdorfer Patrick Farkas, der für Mattersburg und Red Bull Salzburg in der Bundesliga kickte und aktuell noch in Hartberg unter Vertrag steht. Dort stand eine Entscheidung, ob es zu einem Transfer kommen wird, unmittelbar bevor.