Regionalliga: Burgenland-Derby als Richtungsweiser

Neusiedl – Draßburg; Freitag, 19 Uhr. Für die Seestädter ist es bereits das zweite Duell gegen einen burgenländischen Mitstreiter. Nach dem 2:1-Sieg in Oberwart in der dritten Runde, wollen die Neusiedler nun nachlegen. „Mich ärgert immer noch die 1:0-Niederlage im letzten Heimspiel gegen Krems. Da wurden uns zwei reguläre Tore aberkannt und eine Rote Karte wurde den Gästen nicht gegeben. Da war mehr drinnen, das müssen dann jetzt wieder aufholen. Wir wissen aber, dass die Trauben im Derby immer sehr hoch hängen. Wir sollten jetzt wieder einmal anschreiben“, so Neusiedl-Coach Stefan Rapp nach zwei Pleiten in Folge.

Für ihn ist dieses Derby schon ein wenig richtungsweisend. „Langsam trennt sich die Spreu vom Weizen und die Tabelle nimmt Konturen an. Jetzt ist Punktesammeln angesagt, damit wir da hinten weg kommen. Bis auf die Topteams Sport-Club, TWL Elektra, Donaufeld und Traiskirchen, kann jeder jeden in der Liga schlagen. Was der FC Marchfeld so weit unten macht, weiß ich noch nicht, aber die haben die Qualität, um ganz schnell dort unten wegzukommen. Es wird spannend bis zum letzten Spieltag. Das wird ein heißer Tanz gegen Draßburg, wir wollen aber voll anschreiben“, gibt sich der Neusiedler Betreuer angriffslustig vor dem Derby. Auch sein Gegenüber, Michael Porics, möchte aus der Seestadt Zählbares mitnehmen: „Neusiedl ist sehr heimstark, wir wissen, was uns erwartet. Sie haben in Donaufeld 5:2 verloren und wollen das sicher ausbessern, aber wir wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren“, so der Draßburg-Coach.

Aktuelle Lage: Bei den Hausherren werden Elias Tarzi und Sebastian Toth (muskuläre Probleme) fehlen. Niklas Streimelweger könnte vielleicht wieder mitwirken. Auch Andre-Eric Tatzer (eitriger Zahn) ist wieder dabei. Bei Draßburg kehrt Armin Pester nach seiner Rotsperre zurück. Raphael Federer wird hingegen noch ausfallen.