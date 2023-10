Regionalliga Ost: Draßburgs Druck wird größer

Draßburg – Traiskirchen; Freitag, 19 Uhr. Der Blick auf die Tabelle offenbart schonungslos, Draßburg steckt tief im Abstiegskampf. Punkte müssen her und zwar rasch. Im direkten Duell beim Aufsteiger Ardagger verlor Draßburg 1:3 und damit auch den Anschluss an die Niederösterreicher, die nun sechs Punkte vor dem ASV liegen. Weiter geht es für die Burgenländer mit dem nächsten Duell gegen einen niederösterreichischen Klub. Der Tabellenfünfte Traiskirchen gastiert in Draßburg: „Wir wollen so auftreten wie nach der Pause in Ardagger, zielstrebig nach vorne spielen. Leicht wird es nicht, weil Traiskirchen eine richtige gute Mannschaft hat.“ Und eine Top-Offensive. Mit 32 Toren hat die Mannschaft von Johann Kleer – nach Tabellenführer Donaufeld (36) – die zweitmeisten Treffer bislang erzielt. Der beste Traiskirchener Torschütze ist auch der aktuell beste Ostliga-Torjäger und in Draßburg ein bekanntes Gesicht. Salko Mujanovic, der im Vorjahr noch für den ASV auf Torejagd ging, hält bei 12 Saisontoren. Gelingt es den Draßburgern den ehemaligen Schützling in Schach zu halten, dann stehen die Chancen auf Punkte auch gut. In den letzten beiden Spielen konnte Mujanovic kein Tor erzielen, beide Male verlor Traiskirchen. Die Gegner hießen allerdings Tabellenführer Donaufeld und der derzeit Dritte Krems.

Personell wird Porics wieder auf Offensivmann Marko Nikolic und Goalie Christopher Stadler setzen können – beide saßen zuletzt Sperren ab. Bei den Gästen gab es am vergangenen Spieltag Gelb-Rot für Michael Tercek. Der Abwehrspieler steht seinem Klub daher nicht zur Verfügung.