Neusiedl will die Minikrise stoppen

Neusiedl – Wiener Sport-Club; Freitag, 19 Uhr. „Der Sport-Club hat viel Qualität, das wird eine Herausforderung für uns“, weiß Neusiedls Trainer Stefan Rapp, der seinen Jungs aber alles zutraut: „Speziell, wenn wir so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Rapid II. Wir waren bissig, haben druckvoll nach vorne gespielt.“

Wo der Coach Verbesserungspotenzial sieht: „Wir dürfen nicht so einfache Gegentore bekommen. Wieder war es ein Standard, der uns zuletzt das 0:1 beschert hat. Da müssen wir abgezockter werden.“ Genau so auch vor dem Tor, wo Neusiedl aktuell ein wenig der Schuh drückt. Das an sich so gefährliche Offensiv-Duo Matus Paukner und Patrick Kienzl hat seit drei Runden nicht getroffen.

Und Tore wird es definitiv brauchen, um das Ziel 20 Punkte noch zu erreichen. Aktuell hält der NSC bei 15 Punkten. Deshalb ist für den Sportlichen Leiter Günter Gabriel klar: „Wir müssen jetzt anschreiben, damit der Blick auf die Tabelle im Winter halbwegs angenehm ist.“ Der Blick auf die Kadersituation bleibt unverändert. „Da tut sich wenig, von den LangzeitAusfälle wird im Herbst wohl keiner mehr spielen“, so Rapp, der also weiterhin auf das Personal der letzten Wochen setzen muss. Ein Stück mehr zum Überlegen haben die Gäste, bei denen zwei wichtige Spieler zuletzt die fünfte Gelbe Karte sahen. Die beiden Mittelfeldspieler Aleksandar Kostic und David Rajkovic, die beide in bisher allen Ostliga-Spielen in dieser Saison eingesetzt wurden, müssen diesmal zusehen. Bei den Neusiedlern drohen zwei Spielern bei der nächsten Verwarnung Sperren. Die Defensivspieler Tomas Bockay und Andre-Eric Tatzer halten aktuell bei vier Gelben Karten.