Regionalliga Ost: Neusiedls Duell um die Tabellenspitze

Kienzl-Comeback hier, ein aktueller Stockerplatz da – in der Seestadt herrscht Aufbruchstimmung aus mehreren Gründen. Sieben Punkte aus den ersten drei Runden geben auch definitiv Anlass zur Freude, aber noch lange nicht zu Übermut: „Wir bleiben realistisch, wollen weiterhin seriös auftreten. Das ist uns zuletzt in vielen Momenten gut gelungen“, erklärt NSC-Coach Stefan Rapp vor dem Duell mit den Wachauern, die in dieser Saison noch einmal stärker sind als im vergangenen Jahr: „Man braucht ja nur auf den aktuellen Kader blicken. Da sind einige Ex-Profis am Werk.“ Deshalb weiß der 50-Jährige auch: „Das wird keine leichte Aufgabe.“ Personell kann der Coach – bis auf die Langzeitausfälle Sebastian Toth, Elias Tarzi, Niklas Streimelweger und Dominik Kirschner – aus dem Vollen schöpfen. Weil die Neusiedler beim BFV-Cup in Leithaprodersdorf quasi mit der 1b antraten (0:4-Niederlage) geht man auch ausgeruht in das Duell mit Krems. Und hat mit Comebacker Patrick Kienzl, der wohl wieder als Joker kommen wird, ein zusätzliches Ass im Ärmel.

Und eine Rechnung hat man mit der Mannschaft von Neo-Trainer Thomas Flögel auch noch offen. Im Vorjahr gab es für Neusiedl sowohl auswärts als auch daheim bittere Niederlagen. In Krems verlor man durch späte Tore 2:4, daheim verjuxte man in Durchgang eins eine Vielzahl an Hochkarätern, um am Ende dann mit 0:2 zu verlieren.