Relegation fix: Auch der „Vize“ hat RLO-Chance

Nach dem Zusammenschluss von Traiskirchen und den Admira Juniors sowie der Tatsache, dass aus der 2. Liga kein Klub in die Ostliga absteigt, drohte der 14er-Liga wieder das Schicksal künftig keine 16 Teams stellen zu können. Dem hat man nun im Rahmen der Sitzung des RLO-Ausschusses am Dienstag Abhilfe verschafft. Die Lösung des Problems: Das von vielen erwünschte Play-off zwischen den Zweitplatzierten der Landesligen aus Wien, NÖ und dem Burgenland wird kommen, um letztlich so auf eine Ligastärke von 16 Vereinen zu gelangen. Wie sieht dies im Detail aus? Konrad Renner, Vizepräsident des Burgenländischen Fußballverbands, erklärt: „Wir haben uns im Regionalliga-Ausschuss darauf geeinigt, dass die Vizemeister der Landesligen eine Relegation spielen, in der jedes Team ein Heim- und ein Auswärtsspiel bestreiten wird. Danach wird im Meisterschaftsmodus abgerechnet.“ Sollten etwa alle Spiele 0:0 ausgehen? „Dann entscheidet der Punkte-Quotient der Relegationsteilnehmer.

„Wir werden dennoch alles daran setzen, um gar nicht in die Relegation zu müssen.“

Aktuell wäre aus burgenländischer Sicht der ASV Siegendorf jene Mannschaft, die als Burgenlandliga-Zweiter an der Relegation teilnehmen würde. Präsident Peter Krenmayr ist über die Umsetzung hocherfreut: „Eine richtig tolle Geschichte, da muss man die Verantwortlichen auch loben. Das ist sportlich einfach super.“ Gleichzeitig merkt Krenmayr an: „Wir werden dennoch alles daran setzen, um gar nicht in die Relegation zu müssen.“ Siegendorf liegt derzeit einen Punkt hinter Leader Parndorf, das direkte Duell steht noch aus. Sollte Parndorf in die Relegation müssen, „werden wir auch über den Weg den Aufstieg anpeilen“, so Obmann Otto Wüger. Gelingt tatsächlich dem rot-goldenen Vertreter diese Art der Relegation, würde es keinen Absteiger aus der Burgenlandliga geben – damit auch hier in der neuen Saison 16 Vereine spielen. Profitieren würde Schlusslicht FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach.