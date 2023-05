Rot-Gold kollektiv mittendrin im Abstiegskampf

Die Luft ist dünn im Tabellenkeller der Regionalliga Ost, die Ungewissheit groß. Das Abstiegsspektrum reicht von drei bis fünf Teams, die runter müssen. Je nachdem, wie viele Vereine aus der 2. Liga in die Regionalliga Ost absteigen. Mit Aussteiger Bruck steht ein definitiver Absteiger bereits fest. Daneben ist Wiener Neustadt so gut wie fix weg.

Der Super-GAU wären also zwei Ost-Absteiger in der zweithöchsten Spielklasse. Dann würden gleich fünf Klubs aus der Ostliga absteigen. Das absolute rot-goldene Horror-Szenario könnte dann sogar eintreten und alle drei Teams, Siegendorf, Draßburg und Neusiedl eine Etage runter, wenn man Platz 14 bis 12 belegt. Daher zählen in den verbleibenden Runden bis 26. Mai nur noch Siege für die burgenländischen Mannschaften. Platz elf muss das Ziel sein, denn nur der bietet vorerst Sicherheit. Rang zwölf und 13 sind Schleudersitze, weil die 2. Liga zwei Wochen nach der Regionalliga endet, müsste man auch nach Ende der Saison noch zittern, was den Klassenerhalt betrifft. Und den will man in Neusiedl unbedingt. „Ein Abstieg wäre wirtschaftlich nicht gut, sportlich sogar eine Katastrophe“, so Neusiedls Obmann Peter Eigl. Derzeit stellt der Seestadt-Klub neben der RLO-Mannschaft auch eine 1b und eine 1c-Truppe in der 1. Klasse Nord.

Eigl präzisiert: „Im Abstiegsfall würde die 1b die Reserve in der Burgenlandliga stellen, die 1c aufgelöst. Und das ist eigentlich ein Auffangbecken unserer U16, wo heuer acht Spieler rauskommen würden und in die 1c integriert werden sollen.“ Steigt man ab, hängen diese Spieler in der Luft und würden dem NSC wohl den Rücken kehren. „Außerdem ist die Burgenlandliga auch nicht so attraktiv für uns. Wir hätten das Derby gegen Parndorf, aber viel mehr schon nicht“, so Eigl. Offen bliebe, wer vom Kader auch einen Gang in die Burgenlandliga antreten würde. Fakt ist jedenfalls, dass Trainer Stefan Rapp in Neusiedl nicht zur Diskussion steht: „Schnellschüsse bringen jetzt gar nichts, außerdem macht der Trainer eine sehr gute Arbeit. Unser Problem ist ja bekannt, die Chancenverwertung“, so Eigl.

Eine Trainerdiskussion gibt es auch in Draßburg nicht, wie Präsident Christian Illedits klarstellt: „Da müssen sich vorher gewisse Spieler hinterfragen, den Ernst der Lage erkennen. Speziell die letzten beiden Partien war es einfach nicht ausreichend für eine Regionalliga. Das wird aber intern genauer angesprochen.“

Abstieg würde einen großen Umbruch bedeuten

Fakt ist, ein Abstieg würde einen großen Umbruch bedeuten. Ähnlich in Siegendorf: „Weil viele Spieler keine Verträge für die Burgenlandliga hätten. Das wäre sportlich schon eine grobe Änderung für uns“, weiß Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr, der so wie Draßburg noch an den Klasserhalt glaubt: „Mit einem Abstieg wollen wir uns jetzt noch gar nicht groß beschäftigen, weil noch vier Spiele ausstehen, in denen wir alles dafür geben, um drinnen zu bleiben.“ Mit 27 Punkten haben die Siegendorfer die wenigsten Punkte aller burgenländischer Teams. Deshalb ist Krenmayr auch bewusst: „Wir werden wohl aus den vier Partien drei Siege brauchen.“ Sicherheit sieht definitiv anders aus. Was allerdings fix ist: ein dramatischer Ostliga-Mai aus rot-goldener Sicht.