Die ungewisse aktuelle Lage bereitet vielen Funktionären der Sportvereine mehr als nur Kopfzerbrechen. In Neusiedl sieht es besonders prekär aus. Der Klub, der im Vorjahr seinen 100er feierte, blickt einer bedrohlichen Zukunft entgegen. „Die Situation ist kritisch“, meint etwa Neusiedls Manager Lukas Stranz und präzisiert: „Es geht jetzt um die Existenz des SC Neusiedl am See.“

Die Corona-Krise trifft den Traditionsklub aus der nördlichsten Bezirkshauptstadt des Burgenlands richtig hart. „Wenn wir daraus nicht so rausgehen, wie wir uns das erhoffen, dann gibt es im Sommer den Verein nicht mehr“, deutet Stranz das Ende eines der erfolgreichsten Klubs des Burgenlands an — und das im 101. Jahr des Bestehens. Um den drohenden Super-Gau zu verhindern, hat der NSC bereits erste Maßnahmen getroffen und ist ähnlich kreativ wie andere Vereine, um Geld in die Vereinskassa zu bekommen.

Ein virtuelles Spiel soll dem NSC helfen

„Wir werden am 30. April ein fiktives Heimspiel veranstalten. An diesem Tag wäre der Wiener Sport-Club zu Gast gewesen, der ja immer viele Fans mitbringt. Es wird virtuelle Eintrittskarten zu erwerben geben und auch unser sonst so beliebtes Weinzelt wird geöffnet haben, virtuell eben“, erklärt Stranz. Da können Fans und Gönner den Verein unterstützen.“ Nach dem Motto: Wer schnell hilft, hilft doppelt, bekommen die ersten 50 Spender eine Schutzmaske im NSC-Design geschenkt.

Bei den Spielergehältern hofft der Verein auf das Verständnis seiner Kicker, wie Stranz erklärt: „Bei jenen, wo es möglich war, haben wir Kurzarbeit angemeldet. Spieler, die geringfügig angemeldet sind, haben wir gebeten auf Gehaltsbestandteile zu verzichten. Fixe Zusage ist noch keine da, aber viele haben hier Verständnis und Gesprächsbereitschaft signalisiert.“ Die Uhr tickt also, was den Fortbestand des SC Neusiedl am See 1919 betrifft. Stranz bringt es auf den Punkt: „Wir müssen schauen, dass wir schnell Geld reinbekommen. Wir dürfen keine Zeit verlieren.“

Mehr Infos zum fiktiven Heimspiel des NSC finden Sie unter: www.scneusiedl.at