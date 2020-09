Da Neusiedls Dienstag-Partie gegen Wiener Neustadt wegen eines Corona-Falls beim Gegner abgesagt worden ist (Anm: Ersatztermin ist der 15. September, 19.30 Uhr), gehen die Seestädter ausgeruhter in das einzige Burgenland-Derby der Regionalliga-Meisterschaft. Draßburg musste nämlich am Dienstag noch gegen Leobendorf antreten – und verlor trotz 3:1-Führung im Finish noch mit 3:4.

„Wir nehmen sehr viel Positives aus dem ÖFB-Cupmatch beim WAC (Anm.: 2:5) mit. Auf eigener Anlage wollen wir natürlich, dass die drei Punkte in Neusiedl blieben – und so werden wir auch auftreten. Ich denke, es wird eine ausgeglichene Partie werden, in der es keinen Favoriten gibt. Wir wollen alle Heimspiele gewinnen – insbesondere gegen Lokalrivalen“, gibt sich Neusiedls Klubmanager Lukas Stranz angriffslustig.

Feldmann zurück, Sommerer fraglich

Noch unklar ist hingegen noch der Einsatz von zwei Spielern. Offensivmann Niklas Sommerer kassierte im ÖFB-Cup ein Cut über dem Auge inklusive leichter Gehirnerschütterung. Ihm kam die Pause gerade recht. Hinter seinem Einsatz steht noch ein kleines Fragezeichen. Dafür sollte Mittelfeldmotor Jan Feldmann wieder mit von der Partie sein. Ihn setzte zuletzt ein Magen-Darm-Virus außer Gefecht.

Die Draßburger Kicker treten die Reise nach Neusiedl morgen, Freitag, mit zwei Meisterschafts- und einer ÖFB-Cup-Niederlage im Gepäck an. Ausgerechnet im einzigen Burgenland-Derby soll der Turn-Around geschafft werden. Die knappe Niederlage in letzter Sekunde am vergangenen Dienstag gegen Leobendorf soll bis morgen dringend aus den Köpfen sein.

Draßburger möchten die Chance nutzen

Co-Trainer Philipp Brandstätter: „Es fehlt nicht viel, das ist Fakt. Wir dürfen uns nicht schlecht reden und die Chance nutzen, die verlorenen Punkte zurückzuholen.“

Der Respekt vor Gegner Neusiedl ist aber allemal vorhanden.

Ivansich Draßburg-Kapitän Holger Knartz will mit seinen Mannschaftskollegen drei Zähler aus Neusiedl entführen.

„Sie sind eine gestandene Regionalliga-Mannschaft und werden nach dem guten Auftritt im Cup eine breite Brust haben. Wir wissen aber auch, was wir können und ich weiß, dass sich unsere Jungs gut verkaufen werden“, so Brandstätter. Außerdem sieht der Draßburg-Betreuer noch eine Rechnung offen: „Im letzten und einzigen Ostliga-Duell bisher haben sie unsere Unerfahrenheit sehr gut ausgenützt und uns auf eigener Anlage eine empfindliche 1:4-Niederlage zugefügt. Da gilt es definitiv etwas gut zu machen.“

Personell wird Draßburg aus dem Vollen schöpfen können. Einzig hinter Dominik Kovacs steht noch ein Fragezeichen.