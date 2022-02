SC Neusiedl/See: Quarantäne, eine Verletzung und ein Tormann-Tausch

Eine runde Vorbereitung sieht anders aus – noch hat der NSC kein Testspiel in den Beinen. Zuerst wurde das Vorbereitungsspiel gegen Klingenbach wegen der 25er-Regel abgesagt und am vergangenen Freitag musste der Klub aus der Bezirkshauptstadt erneut passen. „Wir hatten gerade einmal neun Spieler zur Verfügung“, so Manager Lukas Stranz. Der Rest? Entweder coronabedingt in Quarantäne oder angeschlagen. Besonders bitter erwischte es Sebastian Pojer.

Für den Neusiedler Außenbahnspieler steht eine längere Pause an. Der 21-Jährige zog sich in der vergangenen Woche einen Bänderriss im Knöchel zu und wird den Seestädtern daher wohl zumindest den Großteil der Vorbereitung fehlen und auch beim Saisonstart eher kein Thema sein. In Sachen Transfers gab es eine Tormannrochade: Alessio Orlando wechselt zum FC Winden, im Gegenzug kommt Matej Mydia in die Seestadt. Am Samstag (14 Uhr) gibt es dann den ersten Probegalopp: Daheim gegen Horitschon.